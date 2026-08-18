Ξανά στα Καμένα Βούρλα εμφανίστηκε η εντυπωσιακή πτεροφάλαινα

Για ακόμη μία φορά, η νεαρή πτεροφάλαινα έκανε την εμφάνισή της στα νερά των Καμένων Βούρλων, προκαλώντας εντυπωσιασμό σε όσους είχαν την ευκαιρία να την παρατηρήσουν. Ο θαλάσσιος γίγαντας κινήθηκε σε απόσταση μόλις μερικών δεκάδων μέτρων από την ακτή, επιβεβαιώνοντας ότι ο Βόρειος Ευβοϊκός και ο Μαλιακός Κόλπος αποτελούν πλέον γνώριμα νερά για το συγκεκριμένο κήτος.

Η φάλαινα, που ανήκει στο είδος Balaenoptera physalus, καταγράφηκε να αναδύεται στην επιφάνεια με το χαρακτηριστικό ραχιαίο πτερύγιό της. Πρόκειται για την ίδια νεαρή πτεροφάλαινα που έχει εντοπιστεί και σε προηγούμενες εμφανίσεις στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Η παρουσία της είχε καταγραφεί αρχικά στις 31 Μαΐου, ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας, ενώ στις 10 Ιουλίου εντοπίστηκε στα Μελίσσια Στυλίδας, στον Μαλιακό Κόλπο. Λίγες ημέρες αργότερα, την Κυριακή 12 Ιουλίου, έκανε εμφάνιση και πάλι στα Καμένα Βούρλα, περίπου 350 μέτρα από την ακτή.

Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θηλαστικό στον πλανήτη, μετά τη γαλάζια φάλαινα, και το μεγαλύτερο κητώδες της Μεσογείου. Ένα ενήλικο άτομο μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 20 έως 25 μέτρα, γεγονός που δείχνει ότι το συγκεκριμένο ζώο είναι ακόμη νεαρής ηλικίας.

Σε αντίθεση με τον φυσητήρα, η πτεροφάλαινα δεν διαθέτει δόντια αλλά μπαλένες, μέσω των οποίων φιλτράρει την τροφή της, καταναλώνοντας κυρίως ζωοπλαγκτόν και μικρούς θαλάσσιους οργανισμούς. Χαρακτηριστικό της είναι επίσης ο πίδακας νερού που μπορεί να δημιουργήσει κατά την εκπνοή, ο οποίος μπορεί να φτάσει σε ύψος έως και έξι μέτρα.

Παρά το εντυπωσιακό τους μέγεθος, οι μπαλενοφόρες φάλαινες δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο. Δεν διαθέτουν δόντια, δεν παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά και τρέφονται φιλτράροντας μικρόψαρα και άλλους μικρούς οργανισμούς μέσω των μπαλαινών τους.

Οδηγίες προς τους χειριστές σκαφών

Η συνεργασία των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια τόσο του ζώου, όσο και των ανθρώπων.

Διατηρείτε ασφαλή απόσταση

Οι εναέριες συμπεριφορές (breaching) αποτελούν φυσιολογική συμπεριφορά και δεν υποδηλώνουν επιθετικότητα. Ωστόσο, η επαναφορά ενός τόσο μεγάλου ζώου στην επιφάνεια μπορεί να δημιουργήσει ισχυρό κυματισμό, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει κυρίως μικρά σκάφη. Για τον λόγο αυτόν, συνιστάται να μην προσεγγίζετε τη φάλαινα και να διατηρείτε ασφαλή απόσταση.

Μειώστε ταχύτητα και ακολουθήστε τον Κώδικα Συμπεριφοράς

Οι συγκρούσεις με σκάφη αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες τραυματισμού και θνησιμότητας των μεγάλων φαλαινών παγκοσμίως. Παρακαλούνται όλοι οι χειριστές σκαφών να πλέουν με αυξημένη προσοχή στην περιοχή, να μειώνουν ταχύτητα (κάτω των 7 κόμβων) και να μην κάνουν απότομες αλλαγές όταν εντοπίζεται το ζώο και να εφαρμόζουν τον εγκεκριμένο «Κώδικα Συμπεριφοράς κατά την παρουσία κητωδών».

Αποφύγετε κάθε μορφή παρενόχλησης

Οι μπαλενοφόρες φάλαινες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ανθρώπινη όχληση και στην υποβρύχια ακουστική ρύπανση. Παρακαλούνται οι πολίτες να μην επιχειρούν να προσεγγίσουν, να αγγίξουν ή να ακολουθήσουν το ζώο, να αποφεύγουν τις έντονες φωνές και οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να του προκαλέσει στρες. Όλα τα είδη μπαλενοφόρων φαλαινών προστατεύονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Η παρενόχληση, η παγίδευση ή η θανάτωσή τους απαγορεύεται αυστηρά.

Οι μεγάλες φάλαινες διαδραματίζουν καθοριστικό οικολογικό ρόλο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της λειτουργίας και της ισορροπίας των ωκεανών ενώ αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία τους αποτελεί υποχρέωση όλων μας.

Ο σεβασμός της φυσικής συμπεριφοράς του ζώου αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την ασφαλή παραμονή και αποχώρησή του από την περιοχή.