Τροιζήνα: 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό – Στο μικροσκόπιο για ακόμη 9 πυρκαγιές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 40χρονος φέρεται να προκάλεσε γύρω στις 04:09 πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Τροιζήνα: 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό – Στο μικροσκόπιο για ακόμη 9 πυρκαγιές
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Τροιζήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 40χρονος φέρεται να προκάλεσε γύρω στις 04:09 πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του.

Παράλληλα, εξετάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή του σε εννέα ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024 σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα και βρίσκονταν ήδη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Η σχετική δικογραφία για τις εννέα αυτές περιπτώσεις συσχετίζεται πλέον με το νέο περιστατικό.

Στις 302 ανέρχονται οι συλλήψεις για εμπρησμούς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από την αρχή του έτους έως τις 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 271 από αυτές αφορούν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση, ποσοστό που ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των συλλήψεων.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί περισσότερα από 722 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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