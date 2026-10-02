Πότε πρέπει να κλείσετε ραντεβού με καρδιολόγο - Πέντε «καμπανάκια» που λένε ότι ήρθε η ώρα

Snapshot Η ύπαρξη καρδιοπάθειας στην οικογένεια αυξάνει τον προσωπικό καρδιαγγειακό κίνδυνο και απαιτεί έγκαιρη αξιολόγηση από καρδιολόγο.

Συμπτώματα όπως δύσπνοια, μειωμένη αντοχή στην άσκηση και ακανόνιστοι παλμοί πρέπει να οδηγήσουν σε ραντεβού με καρδιολόγο πριν επιδεινωθούν.

Ακόμη και φυσιολογική αίσθηση υγείας δεν αποκλείει καρδιαγγειακό κίνδυνο, καθώς αυξημένη χοληστερόλη, πίεση ή σάκχαρο μπορεί να ανιχνευθούν μόνο με εξετάσεις.

Η περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση μπορούν να αυξήσουν τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και απαιτούν επανεκτίμηση της υγείας της καρδιάς.

Καθημερινές συνήθειες όπως κάπνισμα, παχυσαρκία και έλλειψη άσκησης επιβαρύνουν την καρδιά και πρέπει να αντιμετωπίζονται προληπτικά. Snapshot powered by AI

Έχετε κάνει τις βασικές προληπτικές εξετάσεις, έχετε προγραμματίσει τον ετήσιο έλεγχο και θεωρείτε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Υπάρχει, όμως, ένα ακόμη ραντεβού που ίσως αξίζει να μπει στο ραντάρ σας: αυτό με τον καρδιολόγο.

Πολλοί πιστεύουν ότι χρειάζεται να απευθυνθούν σε ειδικό μόνο όταν εμφανιστεί πόνος στο στήθος ή όταν έχει ήδη διαγνωστεί κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επίσκεψη στον καρδιολόγο μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, πριν ακόμη εμφανιστούν έντονα συμπτώματα.

Το βασικό ερώτημα είναι αν γνωρίζετε τον προσωπικό σας καρδιαγγειακό κίνδυνο και αν κάνετε ό,τι μπορείτε για να τον περιορίσετε.

1. Υπάρχει καρδιοπάθεια στην οικογένεια

Το οικογενειακό ιστορικό είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εάν γονέας ή αδελφός έχει εμφανίσει καρδιαγγειακή νόσο, ειδικά σε σχετικά νεαρή ηλικία, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί έγκαιρα και ο δικός σας κίνδυνος.

Οι καρδιολόγοι επισημαίνουν ότι η καρδιαγγειακή νόσος συνήθως εξελίσσεται σε βάθος χρόνου και γι’ αυτό η έγκαιρη αντιμετώπιση παραγόντων όπως η υψηλή πίεση και η αυξημένη χοληστερόλη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Υπάρχουν επίσης πιο σπάνιες κληρονομικές παθήσεις, όπως η κληρονομική αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν και την καρδιά και απαιτούν εξειδικευμένη αξιολόγηση.

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2. Εμφανίζετε συμπτώματα

Ο πόνος στο στήθος είναι το σύμπτωμα που οι περισσότεροι συνδέουν με την καρδιά, αλλά δεν είναι το μοναδικό.

Πιο πρώιμα και συχνά πιο διακριτικά σημάδια μπορεί να είναι η δύσπνοια, η μειωμένη αντοχή στην άσκηση, οι έντονοι ή ακανόνιστοι παλμοί και το πρήξιμο στα πόδια.

Αν παρατηρήσετε ότι κουράζεστε πιο εύκολα σε δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα κάνατε χωρίς δυσκολία, αξίζει να το συζητήσετε με γιατρό.

Αν, βέβαια, τα συμπτώματα είναι έντονα, αιφνίδια ή επιδεινώνονται γρήγορα, δεν πρέπει να περιμένετε ένα προγραμματισμένο ραντεβού αλλά να ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.

3. Οι τιμές σας δεν είναι εκεί που πρέπει

Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε άρρωστοι για να υπάρχει αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Πολλές φορές, οι πρώτες ενδείξεις εμφανίζονται στις εξετάσεις αίματος ή στην αρτηριακή πίεση.

Η αυξημένη LDL χοληστερόλη μπορεί να οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες, ακόμη και όταν κάποιος είναι νέος και αισθάνεται απολύτως καλά.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένας ακόμη «σιωπηλός» παράγοντας κινδύνου, καθώς συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα αλλά αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού και καρδιακής ανεπάρκειας.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το σάκχαρο, καθώς ο διαβήτης και η καρδιαγγειακή υγεία συνδέονται στενά.

Ένας ακόμη λιγότερο γνωστός δείκτης είναι η λιποπρωτεΐνη(a), γνωστή ως Lp(a), η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό γενετικά και μπορεί να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ακόμη και όταν οι υπόλοιπες εξετάσεις φαίνονται καλές.

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4. Βρίσκεστε στην περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση

Οι ορμονικές αλλαγές της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης μπορούν να επηρεάσουν και το καρδιαγγειακό προφίλ μιας γυναίκας.

Καθώς μειώνονται τα επίπεδα των οιστρογόνων, μπορεί να αυξηθεί η LDL χοληστερόλη, ενώ αλλαγές μπορεί να εμφανιστούν και στην αρτηριακή πίεση και στο σωματικό βάρος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση χρειάζεται καρδιολόγο.

Η περίοδος αυτή, όμως, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για επανεκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και για έναν πιο συστηματικό έλεγχο της πίεσης, της χοληστερόλης και του σακχάρου.

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5. Οι καθημερινές σας συνήθειες επιβαρύνουν την καρδιά

Η καθημερινότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία.

Το κάπνισμα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, ενώ η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση υπέρτασης, διαβήτη και αυξημένης χοληστερόλης.

Οι ειδικοί συστήνουν να δίνεται έμφαση σε βασικές συνήθειες: υγιεινή διατροφή, τακτική άσκηση, ποιοτικό ύπνο, αποφυγή νικοτίνης, διατήρηση φυσιολογικού βάρους και έλεγχο πίεσης, χοληστερόλης και σακχάρου.

Το ζητούμενο δεν είναι να επισκέπτονται όλοι έναν καρδιολόγο χωρίς λόγο, αλλά να γνωρίζουν τον προσωπικό τους κίνδυνο και να κινούνται προληπτικά όταν υπάρχουν ενδείξεις.

Η καρδιά, άλλωστε, δεν προειδοποιεί πάντα με έναν έντονο πόνο στο στήθος. Συχνά, τα πρώτα «καμπανάκια» είναι πιο ήσυχα — και γι’ αυτό αξίζει να τα ακούμε.

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