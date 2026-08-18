Χέιντεν Πανετιέρ: «Δεν είχε ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία» - Η «δεύτερη μητέρα» της συγκλονίζει

Snapshot Η Λίνσεϊ Λόνμπεργκ, οικογενειακή φίλη και «δεύτερη μητέρα» της Χέιντεν Πανετιέρ, περιγράφει τον μακροχρόνιο αγώνα της ηθοποιού με τις εξαρτήσεις και τις ψυχολογικές δυσκολίες.

Η Χέιντεν Πανετιέρ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νότια Καρολίνα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η ηθοποιός αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες μετά τη γέννηση της κόρης της το 2014, συμπεριλαμβανομένης μιας παρατεταμένης περιόδου επιλόχειας κατάθλιψης.

Η Λόνμπεργκ τόνισε ότι το περιβάλλον του Χόλιγουντ, με την εύκολη πρόσβαση σε ναρκωτικές ουσίες, δυσχέρανε την κατάσταση της Χέιντεν, υπογραμμίζοντας πως «δεν είχε ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία».

Παρά τις δυσκολίες, η Χέιντεν προσπαθούσε να φροντίσει την κόρη της και διατηρούσε στενή σχέση με τον πατέρα της, όπου ένιωθε ασφαλής. Snapshot powered by AI

Η Λίνσεϊ Λόνμπεργκ, οικογενειακή φίλη της Χέιντεν Πανετιέρ, την οποία η ηθοποιός είχε αποκαλέσει «δεύτερη μητέρα» στα απομνημονεύματά της, μιλά για πρώτη φορά μετά τον ξαφνικό θάνατο της 36χρονης σταρ και περιγράφει τον δύσκολο αγώνα που έδινε επί χρόνια με τους προσωπικούς της «δαίμονες».

Η πρωταγωνίστρια των «Heroes» και «Nashville» εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, το απόγευμα της Κυριακής, όταν γνωστό της πρόσωπο κάλεσε το 911 αναφέροντας ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Παρά τις προσπάθειες να τη σώσουν, η Χέιντεν Πανετιέρ βρέθηκε νεκρή στο σημείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η προκαταρκτική έρευνα δεν έδειξε «σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτες συνθήκες», ενώ η νεκροψία δεν εντόπισε τραύματα που να έχουν συμβάλει στον θάνατό της. Η αιτία και ο τρόπος θανάτου της, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

«Ήταν σαν παιδί μου»

Η 73χρονη Λίνσεϊ Λόνμπεργκ, που ζει ακόμη στην περιοχή Ρόκλαντ, στη Νέα Υόρκη, γνώριζε τη Χέιντεν από τότε που ήταν μικρό παιδί.

Η ίδια θυμάται το κορίτσι που αγαπούσε τα ζώα και έπαιζε στο σπίτι της, αλλά και τη νεαρή γυναίκα που εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα αφοσιωμένη και συγκεντρωμένη ηθοποιό, πριν έρθει αντιμέτωπη με τις δύσκολες πλευρές της ενήλικης ζωής της.

Μιλώντας στην Daily Mail, ενώ καθόταν στο μπαρ του εστιατορίου Sidewalk Bistro στο Πίερμοντ της Νέας Υόρκης, το απόγευμα της Δευτέρας, η Λόνμπεργκ δεν έκρυψε τη βαθιά της θλίψη.

«Με αποκάλεσε στο βιβλίο της δεύτερη μητέρα της. Ήταν σαν παιδί μου», ανέφερε.

Η Λόνμπεργκ παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια σε επαφή με τη Χέιντεν, ενώ διατηρούσε στενή σχέση και με τον πατέρα της, Άλαν “Σκιπ” Πανετιέρ.

Μετά την είδηση του θανάτου της, το βράδυ της Κυριακής, τηλεφώνησε στον πατέρα της Χέιντεν και άφησε μήνυμα με τα συλλυπητήριά της.

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να χάνεις ένα παιδί. Αλλά για εκείνον να χάσει και τα δύο του παιδιά, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο πρέπει να είναι αυτό για έναν γονιό. Είναι απλώς καταστροφικό», είπε.

Η Χέιντεν και ο αδελφός της μεγάλωσαν μαζί

Η Λόνμπεργκ αποκάλυψε ακόμη ότι η Χέιντεν και ο αδελφός της, Τζάνσεν, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 28 ετών, ήταν στενοί φίλοι με τα δικά της παιδιά και είχαν μεγαλώσει ουσιαστικά μαζί.

Ο δεσμός αυτός κρατούσε εδώ και δεκαετίες. Μετά τον θάνατο του Τζάνσεν το 2023, η Λόνμπεργκ είχε μοιραστεί μια παιδική φωτογραφία του από το 1999, τραβηγμένη στο Παλισέιντς της Νέας Υόρκης.

Τζάνσεν και Χέιντεν Πανετιέρ

«Little Friends», είχε γράψει στη λεζάντα της συγκινητικής φωτογραφίας.

Η Χέιντεν περνούσε συχνά από το σπίτι της Λόνμπεργκ για να επισκεφθεί τα παιδιά και τα ζώα της οικογένειας.

Η δύσκολη περίοδος μετά τη γέννηση της κόρης της

Η οικογενειακή φίλη γνώριζε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Χέιντεν στην ενήλικη ζωή της, μεταξύ άλλων και μετά τη γέννηση της κόρης της, Κάγια, το 2014.

«Όταν απέκτησε το παιδί της, είχε έναν πολύ δύσκολο τοκετό και μια πραγματικά δύσκολη περίοδο μετά τον τοκετό», είπε. Όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο για μια σύντομη περίοδο επιλόχειας κατάθλιψης.

«Δεν ήταν μία εβδομάδα που ήταν καταθλιπτική. Συνεχίστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Της πήρε πολύ χρόνο για να ξαναβρεί τον εαυτό της», συνέχισε η Λόνμπεργκ. «Νομίζω ότι η δουλειά τη βοηθούσε να οργανώνεται. Ήταν σκληρά εργαζόμενη και συγκεντρωμένη».

«Προσπάθησε ξανά και ξανά να ξεπεράσει τα προβλήματά της»

Η Λόνμπεργκ αποκάλυψε ότι η Χέιντεν της είχε μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με τα ναρκωτικά. «Προσπάθησε να ξεπεράσει τους αγώνες της», ανέφερε.

Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στο περιβάλλον του Χόλιγουντ και στη διαθεσιμότητα ουσιών στους χώρους εργασίας.

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

«Ήταν ηθοποιός. Μου είπε ότι όταν πηγαίνεις να δουλέψεις σε ένα πλατό, υπάρχουν κάθε είδους χάπια, αλκοόλ, κάθε είδους πράγματα και μπορείς να βρεις οτιδήποτε θέλεις».

Και πρόσθεσε: «Αυτό το παιδί δεν είχε καμία ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι θα είχε πάρει τον δρόμο που πήρε, αν δεν ήταν το Χόλιγουντ».

Η κόρη της και η προσπάθεια να σταθεί ξανά στα πόδια της

Η κόρη της Χέιντεν, Κάγια, πήγε να ζήσει με τον πατέρα της στην Ουκρανία. Η Λόνμπεργκ υποστήριξε πως η ηθοποιός έκανε ό,τι μπορούσε για το παιδί της, όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

«Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για την κόρη της», είπε.

«Ήταν αδύνατο για εκείνη να συνεχίσει αυτό που έκανε ως ηθοποιός και παράλληλα να φροντίζει την κόρη της» και ταυτόχρονα πρόσθεσε πως «Προσπαθούσε να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε με τα ναρκωτικά».

Παρά τις δυσκολίες, η Χέιντεν συνέχιζε να επισκέπτεται τον πατέρα της, ο οποίος ζει μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του στο Πίερμοντ.

«Εδώ ένιωθε ασφαλής»

Το σπίτι του πατέρα της βρίσκεται μόλις λίγα σπίτια μακριά από το εστιατόριο όπου καθόταν η Λόνμπεργκ όταν μίλησε για τον θάνατό της.

Η ίδια εξήγησε ότι η Χέιντεν περνούσε από εκεί όταν επισκεπτόταν τον πατέρα της.

«Έρχεται να επισκεφθεί τον πατέρα της και εδώ νιώθει πως είναι ασφαλής», ανέφερε, μιλώντας για το εστιατόριο.

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