Τζένη Κατσίγιαννη: Κλαρκ μετέφεραν παλέτες με πιάτα στο γλέντι - Το απίστευτο σκηνικό στη Ζάκυνθο

Snapshot Στις 16 Αυγούστου, η Ζάκυνθος φιλοξένησε ένα παραδοσιακό ελληνικό γλέντι στο Κτήμα Μπάστα με πρωταγωνίστρια την Τζένη Κατσίγιαννη.

Το τραγούδι «Πες μου πώς σε λένε» της Κατσίγιαννη έγινε viral και ανέβασε το κέφι στο γλέντι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Στο χώρο του πανηγυριού χρησιμοποιήθηκαν παλέτες γεμάτες πιάτα που έσπαγαν, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε πολεμική ζώνη.

Η Τζένη Κατσίγιαννη ζει μια επιτυχημένη περίοδο με sold out εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, προσελκύοντας κοινά όλων των ηλικιών.

Η τραγουδίστρια κατάγεται από μουσική οικογένεια της Αρκαδίας, με πατέρα τον δημοτικό τραγουδιστή Φώτη Κατσίγιαννη. Snapshot powered by AI

Σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι βγαλμένο από άλλη εποχή μετατράπηκε το βράδυ της 16ης Αυγούστου η Ζάκυνθος, με χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδούν και να χορεύουν μέχρι τελικής πτώσης στο Κτήμα Μπάστα. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η Τζένη Κατσίγιαννη, η οποία έβαλε «φωτιά» στο γλέντι.

Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε όταν ακούστηκε το viral σουξέ της τραγουδίστριας «Πες μου πώς σε λένε». Τότε, το γλέντι πήρε άλλη διάσταση, με το κέφι να χτυπάει «κόκκινο» και τα πιάτα να αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η Τζένη Κατσίγιαννη στο πανηγύρι της Ζακύνθου

Παλέτες με πιάτα και κλαρκ επί το έργον

Στο Κτήμα Μπάστα άρχισαν να καταφθάνουν η μία μετά την άλλη παλέτες γεμάτες πιάτα, με κλαρκ να μεταφέρουν κιβώτια με δεκάδες πιάτα.

Μέσα σε λίγη ώρα, το έδαφος είχε καλυφθεί από σκόνη, θρύψαλα και κομμάτια από σπασμένα πιάτα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που πολλοί σχολίασαν ότι παρέπεμπε σε πολεμική ζώνη παρά σε καλοκαιρινό πανηγύρι.

Η τραγουδίστρια διανύει ένα από τα πιο επιτυχημένα καλοκαίρια της καριέρας της.

Το «Πες μου πώς σε λένε» έχει γίνει viral, ενώ οι εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα είναι sold out, προσελκύοντας τη νεολαία αλλά και ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Με καταγωγή από το Βαλτεσίνικο Αρκαδίας, η Τζένη Κατσίγιαννη είναι κόρη του αείμνηστου δημοτικού τραγουδιστή Φώτη Κατσίγιαννη και αδελφή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έχοντας μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στη μουσική παράδοση.

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