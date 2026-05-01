Τζένη Κατσίγιαννη για τα ευτράπελα σε πανηγύρια: «Έχω φάει τσόκαρο, αυτά τα ξύλινα τα παλιά»

Snapshot Η Τζένη Κατσίγιαννη περιέγραψε σε συνέντευξή της στο Alpha ένα αστείοτατικό όπου δέτηκε τσόκαρο από θαώνα σε πανηγύρι.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εμπειρίες από τα πανηγύρια όπου έχει τραγουδήσει, αναφέροντας την καθημερινότητα και τα ευτράπελα.

Ανέφερε ένα περιστατικό παραβιαστικής συμπεριφοράς όπου ένας άνδρας άγγιξε απρόσμενα το χέρι της, και εκείνη τον απέτρεψε αυστηρά.

Η Τζένη τόνισε τη σημασία του σεβασμού στον χώρο εργασίας της, ειδικά κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεων. Snapshot powered by AI

Η Τζένη Κατσίγιαννη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Alpha αναφέρθηκε στα ευτράπελα που έχει ζήσει στα χρόνια της καριέρας της σε πανηγύρια μοιράστηκε η αναφέροντας ότι μεταξύ άλλων έχει δεχτεί τσόκαρο από θαμώνα που χόρευε.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις εμπειρίες από τα πανηγύρια, όπου έχει τραγουδήσει.

Περιγράφοντας αρχικά ένα αστείο περιστατικό, δήλωσε: «Έχω φάει τσόκαρο σε πανηγύρι, αυτά τα ξύλινα τα παλιά με την αγκράφα. Ήταν ένας κύριος, που είχε έρθει πολύ καλοκαιρινός, και χόρευε και έφυγε το τσόκαρο και μου ήρθε στον ώμο. Του το έδωσα μετά, είπα "κύριε το τσόκαρο"».

Στη συνέχεια, μίλησε για ένα περιστατικό παραβιαστικής συμπεριφοράς, αναφέροντας: «Κάποτε ένας κύριος είχε έρθει πολύ κοντά μου, πήρε το χέρι μου και το πήγαινε προς τα κάτω. Το τράβηξα και του έδειξα με άγριο τρόπο, ότι "φίλε μου σταμάτα λίγο, γιατί εδώ κάνουμε τη δουλειά μας"».