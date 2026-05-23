Εορτολόγιο 23 Μαϊου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά του Ρωμαίου, Οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλήνη, Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά.

Newsbomb

Εορτολόγιο 23 Μαϊου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει

Άγιος Λουκάς ο εν Μυτιλήνη

Ο Άγιος Λουκάς, γεννήθηκε από τον Αθανάσιο και τη Δομνίτσα στην Αδριανούπολη της Θράκης. Σε ηλικία έξι χρονών έμεινε ορφανός από πατέρα και η μητέρα του τον παρέδωσε σ’ έναν Ζαγοραίο πραγματευτή, με τον όποιο εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Όταν ήταν 13 χρονών ο Λουκάς, φιλονίκησε μ’ ένα τουρκόπουλο έξω από το σπίτι του κυρίου του και το έδειρε. Αυτό το είδαν οι εκεί παρευρισκόμενοι Τούρκοι και όρμησαν με θυμό εναντίον του Χριστιανόπουλου. Ο Λουκάς για ν’ αποφύγει την τιμωρία είπε στους Τούρκους: «Αφήστε με και ‘γώ θα τουρκέψω». Τότε καταλάγιασε ο θυμός των Τούρκων και τον πήγαν σ’ ένα ευγενή Τούρκο, που πέτυχε τον εξισλαμισμό του.

Ελεγχόμενος όμως από τη συνείδηση του, ο Λουκάς ζήτησε τη βοήθεια του κυρίου του από τη Ζαγορά, ο όποιος και προσπάθησε να τον απελευθερώσει με την επέμβαση της Ρωσικής Πρεσβείας. Αλλά η Ρωσική Πρεσβεία, για ν’ αποφύγει τυχόν ανωμαλίες, είπε ότι θα δεχόταν τον Λουκά μόνο αν αυτός διέφευγε από το σπίτι του Τούρκου αφέντη του. Πράγματι μετά από λίγες ήμερες ο Λουκάς κατόρθωσε και απέδρασε από το σπίτι του αφέντη του και αφού, επιβιβάστηκε σε πλοίο πήγε στη Σμύρνη, και από εκεί στη Θήρα. Εκεί με τη συμβουλή ενός πνευματικού ήλθε στο Άγιο Όρος, όπου παρέμεινε αρκετά. Εκεί αφού γύρισε διάφορες Σκήτες και Μονές, τελικά έκάρη μοναχός στη Μονή Σταυρονικήτα. Τον κατέλαβε όμως ό πόθος του μαρτυρίου και αναχώρησε για τη Μυτιλήνη κατά τον Μάρτιο του 1802 μ.Χ.

Λόγω κάποιου γεγονότος, η Μυτιλήνη εκείνη την εποχή βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή. Ο Λουκάς, με τις ευχές των Πατέρων του Αγίου Όρους, παρουσιάστηκε στον κριτή της πόλης και ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό. Παρά τις κολακείες και τους φοβερισμούς των Τούρκων, ο Θρακιώτης μάρτυρας παρέμεινε αμετακίνητος στην πίστη και την απόφαση του να μαρτυρήσει. Οδηγούμενος προς τον Ναζήρη, στο δρόμο συνάντησε τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης, που τον πήγαιναν στο κριτήριο, έσκυψε του φίλησε το χέρι και ζήτησε τις προσευχές του. Για την ενέργεια του αυτή, οι συνοδοί Τούρκοι τον έδειραν ανελέητα.

Μπροστά στον Ναζήρη, ο Λουκάς με ευτολμία κήρυξε τον Χριστό και κατηγόρησε τη μουσουλμανική θρησκεία. Μετά από τριήμερη προθεσμία, που εξέπνευσε χωρίς αποτέλεσμα για τους Τούρκους, ο Ναζήρης εξέδωσε καταδικαστική απόφαση. Έτσι στις 23 Μαρτίου 1802 μ.Χ., ο Λουκάς άπαγχονίστηκε στη Μυτιλήνη και έλαβε το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου. Το Άγιο λείψανο του παρέμεινε για τρεις μέρες στην αγχόνη, κατόπιν το έριξαν στη θάλασσα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:25ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Αποκαλυπτικό ηχητικό από το πλήρωμα του «Απόλλων 12» που περιγράφει μυστηριώδεις «ακτίνες φωτός»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου πάνω από το Ιράν: Σύσκεψη Τραμπ με αξιωματούχους - Άλλαξε το προγραμμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος διεθνούς τρομοκρατικού δικτύου η Ιβάνκα Τραμπ - Ήθελαν να την σκοτώσουν ως εκδίκηση για την εξόντωση του Σολεϊμανί

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Μαϊου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Μαΐου

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

05:15ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Άκαρπες οι διαπραγματεύσεις για την μη διάδοση πυρηνικών όπλων

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 24 νεκροί από πλημμύρες τα τελευταία 24ωρα

04:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Axios και CBS αναφέρονται σε προετοιμασίες για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Κίνα: Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 90 παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε την Τύρο

02:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός δικαστής έπαυσε την δίωξη σε βάρος υπηκόου του Ελ Σαλβαδόρ που απελάθηκε

02:19ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πέντε αεροπορικά πλήγματα από το Ισραήλ

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 29 Μαΐου

01:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Διαταγές εκκένωσης συνοικιών στην Τύρο εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο προπονητής Νίκος Χριστουλάκης σε μια εμπειρία ζωής στο Μιλάνο δίπλα στην ελίτ του ποδοσφαίρου

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Φρικτός θάνατος για άνδρα που παρασύρθηκε από τρένο

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να αγωνιστεί η Κούβα για τον Ραούλ Κάστρο: Κανείς δεν θα τον απαγάγει, λέει η κόρη του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Φρικτός θάνατος για άνδρα που παρασύρθηκε από τρένο

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Μαϊου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος διεθνούς τρομοκρατικού δικτύου η Ιβάνκα Τραμπ - Ήθελαν να την σκοτώσουν ως εκδίκηση για την εξόντωση του Σολεϊμανί

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

22:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τουρκία σε Βρετανία: Δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Μην το χρησιμοποιείτε στο εξής

23:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague Final Four 2026: Η ώρα του μεγάλου τελικού της Κυριακής

21:25LIFESTYLE

Ελένη Ράντου για το μπούλινγκ που βίωσε ως παιδί: «Πήγαιναν στο μπαλκόνι και φώναζαν "γυαλάκια"»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Κίνα: Τέσσερις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 90 παγιδεύτηκαν κάτω από τη γη

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε χωριό της Αχαΐας: 14χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

21:35LIFESTYLE

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε φορώντας αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό στη Γαλλική Ριβιέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ