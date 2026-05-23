Στόχος διεθνούς τρομοκρατικού δικτύου η Ιβάνκα Τραμπ - Ήθελαν να την σκοτώσουν ως εκδίκηση

Η θυγατέρα του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, αποτέλεσε τον κεντρικό στόχο ενός οργανωμένου σχεδίου δολοφονίας από έναν ιρακινό τρομοκράτη εκπαιδευμένο από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με τις πληροφορίες που φέρνουν στο φως αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης.

Οι αμερικανικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι μιας σκοτεινής υπόθεσης που φέρνει στο φως τη δράση του 32χρονου Μοχάμαντ Μπάκερ Σάαντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, ο οποίος συνελήφθη στα μέσα Μαΐου στην Τουρκία και εκδόθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρακινός υπήκοος φέρεται να είχε αναπτύξει μια εμμονική σχέση με την ιδέα της εκδίκησης για την εξόντωση του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή με drone στη Βαγδάτη το 2020.

Σύμφωνα με τον Εντιφάντ Κάνμπαρ, πρώην αναπληρωτή στρατιωτικό ακόλουθο της ιρακινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον και νυν πρόεδρο του Future Foundation, ο Αλ-Σαάντι θεωρούσε τον Σολεϊμανί πατρική φιγούρα. Αυτό συνέβη καθώς ο βιολογικός του πατέρας, ο Ιρανός ταξίαρχος Αχμάντ Καζεμί, είχε σκοτωθεί σε αεροπορικό δυστύχημα το 2006.

Ο Αλ-Σαάντι μεγάλωσε στη Βαγδάτη με την Ιρακινή μητέρα του, αλλά στάλθηκε σε νεαρή ηλικία στην Τεχεράνη για να λάβει σκληρή στρατιωτική και επιχειρησιακή εκπαίδευση απευθείας από τις ειδικές δυνάμεις των IRGC. Μετά την εξόντωση του Σουλεϊμανί, ο ίδιος άρχισε να διακηρύσσει στο περιβάλλον του ότι έπρεπε να εξολοθρευτεί η Ιβάνκα Τραμπ ώστε «να καεί το σπίτι του Τραμπ με τον ίδιο τρόπο που εκείνος έκαψε το δικό μας σπίτι».

Το σχεδιάγραμμα της Φλόριντα και τα ψηφιακά ίχνη

Ο Αλ-Σαάντι δεν περιορίστηκε στα λόγια, αφού στην κατοχή του βρέθηκαν λεπτομερή σχεδιαγράμματα της υπερπολυτελούς κατοικίας αξίας 24 εκατομμυρίων δολαρίων που διατηρεί η Ιβάνκα Τραμπ με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, σε κλειστό οικισμό της Φλόριντα. Ο 44χρονος Κούσνερ και η σύζυγός του, η οποία ασπάστηκε τον Ορθόδοξο Ιουδαϊσμό το 2009 πριν από τον γάμο τους, παρακολουθούνταν στενά από τον τρομοκράτη. Μάλιστα, ο ίδιος είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X έναν δορυφορικό χάρτη της περιοχής μαζί με ένα chilling μήνυμα στα αραβικά. Στο κείμενο αυτό προειδοποιούσε τους Αμερικανούς ότι ούτε τα παλάτια τους ούτε οι Μυστικές Υπηρεσίες (Secret Service) μπορούν να τους προστατεύσουν, διευκρινίζοντας ότι βρισκόταν στο στάδιο της συλλογής πληροφοριών και της ανάλυσης.

Παρά την ιδιότητά του ως κορυφαίου στελέχους σε ιρανοϊρακινά τρομοκρατικά δίκτυα, ο Αλ-Σαάντι ήταν ιδιαίτερα ενεργός και απρόσεκτος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανέβαζε συνεχώς φωτογραφίες από ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, όπως μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι ή τους Δίδυμους Πύργους Πετρόνας στην Κουάλα Λουμπάρ Ρουμ, καθώς και στιγμιότυπα όπου έκανε καγιάκ. Παράλληλα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει φωτογραφίες από τον λογαριασμό του στο Snapchat, όπου πόζαρε δίπλα σε πυραύλους με το χέρι στην καρδιά, υπόσχονταν να πλήξει τα «προπύργια του σιωνισμού» ή έστελνε μηνύματα με φωτογραφίες πιστολιών με σιγαστήρα σε υποψήφια θύματα. Σε άλλες φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα, εμφανίζεται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις να μελετά χάρτες μαζί με τον ίδιο τον Σουλεϊμανί.

Το υπηρεσιακό διαβατήριο και η κάλυψη

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Αλ-Σαάντι είχε ιδρύσει ένα ταξιδιωτικό γραφείο στη Βαγδάτη που ειδικευόταν σε θρησκευτικά προσκυνήματα. Η επιχείρηση αυτή αποτελούσε το ιδανικό προπέτασμα για να ταξιδεύει σε διεθνείς προορισμούς και να έρχεται σε επαφή με εν υπνώσει τρομοκρατικούς θύλακες. Κατά τη σύλληψή του στην Τουρκία, την ώρα που βρισκόταν σε τράνζιτ πτήση με προορισμό τη Ρωσία, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του υπηρεσιακό διαβατήριο του Ιράκ. Το συγκεκριμένο έγγραφο εκδίδεται αποκλειστικά για κυβερνητικούς υπαλλήλους με την έγκριση του Ιρακινού Πρωθυπουργού, παρέχοντάς του πρόσβαση σε VIP αίθουσες αεροδρομίων και τη δυνατότητα να παρακάμπτει τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, εξασφαλίζοντας εύκολα βίζες για χώρες της Δύσης.

Σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ Τσουρκόφ, ανώτερη συνεργάτιδα του New Lines Institute στην Ουάσιγκτον η οποία είχε απαχθεί στη Βαγδάτη και κρατήθηκε όμηρος από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ για 903 ημέρες μέχρι την απελευθέρωσή της τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Αλ-Σαάντι ήταν πολύτιμος για τις ιρακινές πολιτοφυλακές λόγω της σχέσης του με τον Σουλεϊμανί. Η Τσουρκόφ επεσήμανε ότι ο Αλ-Σαάντι διατηρούσε εξαιρετική επαφή και με τον διάδοχο του Σουλεϊμανί, τον ταξίαρχο Εσμαήλ Καανί, ο οποίος συνέχιζε να τον χρηματοδοτεί και να του παρέχει πόρους για τη συντήρηση του δικτύου του.

Το διεθνές κατηγορητήριο και οι επιθέσεις

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Αλ-Σαάντι με ένα βαρύ κατάλογο που περιλαμβάνει 18 τρομοκρατικές επιθέσεις και απόπειρες, πολλές από τις οποίες είχαν ως στόχο εβραϊκούς και αμερικανικούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ομοσπονδιακών αρχών, ο συλληφθείς σχεδίασε, συντόνισε ή ανέλαβε την ευθύνη για τα εξής χτυπήματα:

Την επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του κτιρίου της Bank of New York Mellon στο Άμστερνταμ, η οποία σημειώθηκε τον Μάρτιο.

Την ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον του κτιρίου του προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τορόντο του Καναδά, επίσης τον Μάρτιο.

Τον εμπρησμό εβραϊκού ναού στην πόλη του Ρότερνταμ κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα.

Την επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων εβραϊκής καταγωγής.

Τη βομβιστική επίθεση εναντίον συναγωγής στην πόλη Λιέγη του Βελγίου.

Μια σειρά από άλλες αποτραπείσες τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σχεδιάστηκαν ως απάντηση στην τρέχουσα γεωπολιτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μετά την έκδοσή του, ο Αλ-Σαάντι μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν, όπου κρατείται σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης. Στο ίδιο σωφρονιστικό ίδρυμα βρίσκονται και άλλοι κρατούμενοι υψηλού προφίλ, όπως ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Λουίτζι Μαντζιόνε, καθώς και ο συλληφθείς πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Την ίδια στιγμή, στην ελεγχόμενη από το Ιράν πλευρά της Βαγδάτης, κυκλοφόρησαν φυλλάδια από τον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης» που καλούν τους πολίτες σε μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη σύλληψη του Αλ-Σαάντι, ενώ ο Λευκός Οίκος απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο για την υπόθεση.

