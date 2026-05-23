ΗΠΑ: Axios και CBS αναφέρονται σε προετοιμασίες για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο σαββατοκύριακο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ανέφεραν χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον το σαββατοκύριακο, ενισχύοντας τη σεναριολογία περί πιθανής επανέναρξης του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Χθες Παρασκευή το πρωί, ο ρεπουμπλικάνος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios.

Δεν είχε ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση ως χθες βράδυ, διευκρίνισε το CBS.

Χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το σαββατοκύριακο, λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε όταν του ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι πληροφορίες αυτές βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθώς η αναζήτηση διπλωματικής λύσης συνεχίζεται. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, έφθασε χθες στην ιρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες.

Αφότου κηρύχτηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εναλλάσσει καυτό και παγωμένο όσον αφορά το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Έχει απειλήσει πολλές φορές πως θα διατάξει τον στρατό του να συνεχίσει τη δράση του, χωρίς να δώσει συνέχεια μέχρι τώρα.

