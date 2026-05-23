Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα
«Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως το τέλος του πόλεμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει.
Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Και συμπλήρωσε αμέσως μετά: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα».
