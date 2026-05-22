ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η Τούλσι Γκάμπαρντ από την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Η Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτείται από τη θέση της ως Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ για να στηρίξει τον σύζυγό της στον αγώνα του ενάντια σε «μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών», σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο Fox.

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή. Η τελευταία της μέρα στο γραφείο της διευθύνσης Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) αναμένεται να είναι η 30η Ιουνίου.

Το Fox δημοσιεύει αποσπάσματα από την επιστολή παραίτησης της Γκάμπαρντ, η οποία δηλώνει ότι «βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ηγηθώ του Γραφείου της Διευθύνσης Εθνικών Πληροφοριών τον τελευταίο ενάμιση χρόνο».

«Δυστυχώς, πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026», γράφει η Γκάμπαρντ, που ανέφερε ότι ο σύζυγός της διαγνώστηκε με μία σπάνια μορφή καρκίνου των οστών και «αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, μιλάει με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) AP

«Αυτή τη στιγμή, πρέπει να αποσυρθώ από τα δημόσια καθήκοντα για να είμαι στο πλευρό του και να τον στηρίξω πλήρως σε αυτόν τον αγώνα», είπε.

Η Γκάμπαρντ πρόσθεσε: «Ο Έιμπραχαμ υπήρξε το στήριγμά μου καθ' όλη τη διάρκεια των έντεκα χρόνων του γάμου μας — παραμένοντας σταθερός κατά τη διάρκεια της αποστολής μου στην Ανατολική Αφρική στο πλαίσιο μιας αποστολής Ειδικών Επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια πολλαπλών πολιτικών εκστρατειών και τώρα κατά τη διάρκεια της θητείας μου σε αυτό το ρόλο».

«Η δύναμη και η αγάπη του με στήριξαν σε κάθε πρόκληση. Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να του ζητήσω να αντιμετωπίσει αυτόν τον αγώνα μόνος του, ενώ εγώ συνεχίζω να ασκώ αυτό το απαιτητικό και χρονοβόρο αξίωμα», τόνισε.

«Είμαι πλήρως αφοσιωμένη στο να εξασφαλίσω μια ομαλή και ολοκληρωμένη μετάβαση τις επόμενες εβδομάδες, ώστε εσείς και η ομάδα σας να μην αντιμετωπίσετε καμία διακοπή στην ηγεσία ή τη δυναμική. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας σε αυτή την εξαιρετικά προσωπική και δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας», σημείωσε.

«Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων, καθώς και στον αμερικανικό λαό, για τη μεγάλη τιμή που μου δόθηκε να υπηρετήσω τη χώρα μας ως Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών», κατέληξε η Γκάμπαρντ.