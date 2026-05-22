Κρήτη: Βαρύτατες διώξεις σε βάρος βασικών κατηγορουμένων για τα ναρκωτικά

Ο 43χρονος από τα Ζωνιανά, κατηγορούμενος για απάτη με επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου

  • Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για την υπόθεση των ναρκωτικών, ενώ το σκέλος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακολουθεί ξεχωριστή δικαστική πορεία.
  • Οι κατηγορίες για τα ναρκωτικά περιλαμβάνουν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε αυτή και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
  • Οι κατηγορούμενοι για κακουργήματα θα απολογηθούν στις 26 και 27 Μαΐου μετά από προθεσμία που έλαβαν.
  • Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν τη βασιμότητα των κατηγοριών, επισημαίνοντας την έλλειψη συγκεκριμένων οικονομικών ζημιών και τη μονομερή χρήση τηλεφωνικών επισυνδέσεων στην προανάκριση.
Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος βασικών κατηγορουμένων για την υπόθεση των ναρκωτικών, ενώ το σκέλος που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαχωριστεί και ακολουθεί ξεχωριστή δικαστική πορεία.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη σχετικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.



Για την υπόθεση των ναρκωτικών, οι διώξεις που ασκήθηκαν περιλαμβάνουν:

  • συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • συμμετοχή ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, χωρίς διευθυντικό ρόλο
  • διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, μέσω αγοράς, κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και διανομής

Σύμφωνα με το crealive, η Εισαγγελία προχώρησε και σε διώξεις για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, τα οποία θα εκδικαστούν στο Αυτόφωρο.

Για τα κακουργήματα, οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη (26/5) και την Τετάρτη (27/5).

Σε ό,τι αφορά τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου Ζωνιανού, Διονύσης Βέρρας, άσκησε έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι μετά από μήνες παρακολουθήσεων δεν προκύπτει συγκεκριμένη οικονομική ζημία από την καταγγελλόμενη απάτη. Όπως ανέφερε στο cretalive, τίθεται ζήτημα ως προς το τι ακριβώς θα εκδικαστεί αύριο, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί προκαταρκτική έρευνα αντί για άμεση άσκηση δίωξης.

Ο ίδιος επέκρινε επίσης το γεγονός ότι η προανάκριση βασίζεται, όπως είπε, αποκλειστικά σε τηλεφωνικές επισυνδέσεις, κάνοντας λόγο για προβληματική διαδικασία.

Από την πλευρά του, άλλος συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε στο cretalive τη δίωξη υπερβολική, ενώ διαφορετικοί δικηγόροι των κατηγορουμένων σημείωσαν ότι δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα της δικογραφίας και θα τοποθετηθούν αναλυτικά αφού τη μελετήσουν, τονίζοντας πως δεν μπορεί να αποδοθεί συλλογική ευθύνη χωρίς εξατομικευμένα στοιχεία για κάθε εμπλεκόμενο.

