Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: Εμπλέκονται τρεις οικογένειες - 77 κατηγορούμενοι

  • Η ΕΛ.ΑΣ. ολοκλήρωσε μεγάλη επιχείρηση στο Ηράκλειο με συλλήψεις και δικογραφία για 77 κατηγορούμενους σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.
  • Στην έρευνα εμπλέκονται τρεις οικογένειες από Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, με 16 ήδη συλληφθέντες.
  • Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες κοκαΐνης, 34.000 ευρώ, 9 όπλα και φυσίγγια.
  • Η έρευνα αποκάλυψε και υπόθεση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου κτηνοτρόφος φέρεται να πλαστογραφούσε στοιχεία εκτροφής ζώων.
  • Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση.
Με συλλήψεις και μια εκτεταμένη δικογραφία που αφορά συνολικά 77 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο, με στόχο την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, στο οποίο φέρονται να έχουν εμπλακεί τρεις οικογένειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών, που είχε τον συντονισμό της επιχείρησης, επικεντρώθηκαν κυρίως σε μέλη τριών οικογενειών από τις περιοχές των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται συνολικά 77 εμπλεκόμενοι.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 20 κατ’ οίκον έρευνες, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες κοκαΐνης, περίπου 34.000 ευρώ, εννέα όπλα, φυσίγγια και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Από την αστυνομική έρευνα, η οποία περιλάμβανε και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, προέκυψε και μία υπόθεση που φέρεται να σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εμπλέκεται κτηνοτρόφος που φέρεται να αναζητούσε ζώα από τρίτους, προκειμένου να εμφανίζει διογκωμένο αριθμό εκτροφής και να φαίνεται νόμιμος σε επικείμενους ελέγχους.

Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

