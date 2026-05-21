Χανιά: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

Snapshot Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη αποσύνθεση

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα καθορίσουν την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη αποσύνθεση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την ανάσυρση της σορού από το δύσβατο και απόκρημνο έδαφος. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή για την εξέταση των ευρημάτων.

Σύμφωνα με το Ζarpanews, το βασικό ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι εάν τα ευρήματα σχετίζονται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Φρέ Αποκορώνου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του. Οι έρευνες και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσουν απαντήσεις.