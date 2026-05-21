Τραμπ: Θα πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και θα το καταστρέψουμε, δεν το χρειαζόμαστε

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και δεν θα δεχτούν «διόδια» στα στενά του Ορμούζ

Μάνος Χατζηγιάννης

President Donald Trump gestures to reporters as he walks across the South Lawn of the White House, Friday, May 15, 2026, in Washington, on return from Beijing where he met with China's President Xi Jinping. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν και πιθανότατα θα καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, μη επιτρέποντας στο Ιράν να το διατηρήσει.
  • Οι ΗΠΑ δεν θα δεχτούν την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία θεωρούν διεθνή πλωτή οδό που πρέπει να παραμείνει ελεύθερη.
  • Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός περιορίζει τις εξαγωγές του Ιράν μέσω των νότιων υδάτων, προκαλώντας οικονομική ζημία 500 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε για περιορισμένες προσδοκίες και προανήγγειλε εναλλακτικές επιλογές αν αποτύχει η διπλωματία.
  • Ο Ρούμπιο τόνισε ότι η επιβολή διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία και θα αποτελούσε παράνομη απειλή για τη διεθνή κοινότητα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «πάρουν τα αποθέματα του «υψηλά εμπλουτισμένου» ουρανίου από το Ιράν.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε. Αλλά δεν θα τους αφήσουμε να το κρατήσουν.»

Ο Τραμπ επίσης άφησε να εννοηθεί ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να ξαναρχίσει ο πόλεμος με το Ιράν... Υποστήριξε ότι ίσως δεν παρευρεθεί στο γάμο του γιου του: «Έχω κάτι που λέγεται Ιράν», είπε..

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Θέλουμε να είναι ανοιχτά. Θέλουμε να είναι ελεύθερα. Δεν θέλουμε διόδια. Είναι διεθνές. Είναι διεθνής πλωτή οδός και δεν επιβάλλονται διόδια».

Είπε επίσης ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κοστίζει στο Ιράν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς δεν μπορεί να εξάγει τίποτα μέσω των νότιων υδάτων του.
«Δεν έχει περάσει κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή μας. Και το Πολεμικό Ναυτικό έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Και κανένα πλοίο δεν πηγαίνει στο Ιράν, όπως γνωρίζετε. Κανένα πλοίο δεν πηγαίνει προς ή από το Ιράν χωρίς την έγκρισή μας».

Τι ανέφερε ο Ρούμπιο

νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «ορισμένη πρόοδος» στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, αναφερόμενος στην αναμενόμενη διπλωματική αποστολή του Πακιστάν στην Τεχεράνη, προειδοποίησε όμως να μην υπάρχουν «υπερβολικά αισιόδοξες» προσδοκίες και τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει «άλλες επιλογές» σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας.

«Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά προφανώς έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα που είναι λίγο διαλυμένο, το ιρανικό σύστημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Μαϊάμι.

«Η προτίμηση του Προέδρου είναι να επιτύχει μια καλή συμφωνία. Αυτή είναι η προτίμησή του. Πάντα ήταν η προτίμησή του. Δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι αυτό θα συμβεί σίγουρα, αλλά είμαι εδώ για να σας πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε μια τέτοια συμφωνία».

Προειδοποίησε ότι «αν δεν καταφέρουμε να κλείσουμε μια καλή συμφωνία, ο Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει άλλες επιλογές. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς σε ποιες είναι αυτές, αλλά όλοι γνωρίζουν ποιες είναι».
«Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια, αλλά... δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε κίνηση του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ θα καθιστούσε «αδύνατη» μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «απαράδεκτο, εντελώς παράνομο και απειλή για τον κόσμο».

«Κανείς στον κόσμο δεν είναι υπέρ του συστήματος διοδίων. Δεν μπορεί να συμβεί. Θα ήταν απαράδεκτο. Θα καθιστούσε μια διπλωματική συμφωνία ανέφικτη αν συνέχιζαν να το επιδιώκουν. Επομένως, αποτελεί απειλή για τον κόσμο αν προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό, και είναι εντελώς παράνομο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Μαϊάμι την Πέμπτη.

