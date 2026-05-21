Ρούμπιο για Ιράν: «Ορισμένη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις όμως ο Τραμπ έχει και «άλλες επιλογές»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «ορισμένη πρόοδος» στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, αναφερόμενος στην αναμενόμενη διπλωματική αποστολή του Πακιστάν στην Τεχεράνη, προειδοποίησε όμως να μην υπάρχουν «υπερβολικά αισιόδοξες» προσδοκίες και τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει «άλλες επιλογές» σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας.

«Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά προφανώς έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα που είναι λίγο διαλυμένο, το ιρανικό σύστημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Μαϊάμι.

«Η προτίμηση του Προέδρου είναι να επιτύχει μια καλή συμφωνία. Αυτή είναι η προτίμησή του. Πάντα ήταν η προτίμησή του. Δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι αυτό θα συμβεί σίγουρα, αλλά είμαι εδώ για να σας πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε μια τέτοια συμφωνία».

Προειδοποίησε ότι «αν δεν καταφέρουμε να κλείσουμε μια καλή συμφωνία, ο Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει άλλες επιλογές. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς σε ποιες είναι αυτές, αλλά όλοι γνωρίζουν ποιες είναι».

«Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια, αλλά... δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε κίνηση του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ θα καθιστούσε «αδύνατη» μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «απαράδεκτο, εντελώς παράνομο και απειλή για τον κόσμο».

«Κανείς στον κόσμο δεν είναι υπέρ του συστήματος διοδίων. Δεν μπορεί να συμβεί. Θα ήταν απαράδεκτο. Θα καθιστούσε μια διπλωματική συμφωνία ανέφικτη αν συνέχιζαν να το επιδιώκουν. Επομένως, αποτελεί απειλή για τον κόσμο αν προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό, και είναι εντελώς παράνομο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Μαϊάμι την Πέμπτη.

Διαβάστε επίσης