Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

«Να έχω κάτι για τα γεράματά μου», δήλωσε ο αναισθησιολόγος, ο οποίος φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων της Αττικής, από μία ασθενή η οποία, όμως, τον κατέγραψε σε βίντεο.

«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προ εγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω: “Λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.”», είπε αρχικά μιλώντας στο Mega.

Στη συνέχεια απάντησε ότι η ειδικότητά του είναι αναισθησιολόγος και είπε:

14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Τέλος πάντων, δε θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά, ξέρετε, είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ.

Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δε θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου...

Ο γιατρός έχει καταγραφεί να ζητά από τη γυναίκα 100-150 ευρώ. Το βίντεο αυτό αναρτήθηκε στα social media και έφτασε και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, αφού προηγουμένως ταυτοποιήθηκε τόσο το νοσοκομείο όσο και το πρόσωπο. Μάλιστα, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ο γιατρός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του.

Το περιστατικό έκανε γνωστό ο ίδιος ο υπουργός Υγείας στο Χ: «Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

