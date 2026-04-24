Ηράκλειο: Χειρουργός κρίθηκε ένοχος στο Εφετείο για «φακελάκι»

Είχε συλληφθεί με προσημειωμένα χαρτονομίσματα που του παρέδωσε ασθενής

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένοχος με την επιβολή χρηματικής ποινής, ύψους 5000 ευρώ, κρίθηκε σε δεύτερο βαθμό (Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αν. Κρήτης) γνωστός χειρουργός που είχε κατηγορηθεί για παθητική δωροδοκία και είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2019 με προσημειωμένα χαρτονομίσματα που του παρέδωσε ασθενής κατόπιν συνεννόησης με αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Ο γιατρός χειρούργησε τον ασθενή και η επέμβαση ήταν απόλυτα επιτυχής, καταγγέλλεται, ωστόσο, ότι μετά την εγχείρηση του μίλησε με απαξιωτικό τρόπο λόγω των ελάχιστων χρημάτων που προσφέρθηκε να του δώσει ως «ευχαριστώ». «Τι είναι αυτά; Έπρεπε να σε αφήσω να ψοφήσεις…» φέρεται να είπε στον ασθενή, όπως κατήγγειλε, γεγονός που τον εξόργισε, και τον ώθησε μέχρι την πόρτα της Αστυνομίας. Ο ασθενής υποστηρίζει ότι στο στάδιο του προεγχειρητικού ελέγχου ο γιατρός ζήτησε από 2000 έως 4000 ευρώ. Ο καταγγέλλων είπε ότι δεν είχε τόσα χρήματα, με τον γιατρό να απαντά, σύμφωνα πάντα με όσα καταθέτει, «όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά».

Όταν μετά την επέμβαση, ο ασθενής του πήγε 100 ευρώ, ο γιατρός περιγράφεται ότι «άστραψε και βρόντηξε» και του απευθύνθηκε με προσβλητικό ύφος. Κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, ο ασθενής πήγε εκ νέου στο γραφείο και του έδωσε 400 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Και τότε ο γιατρός συνελήφθη. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και ισχυρίστηκε ότι ο ασθενής άνοιξε την πόρτα, του πέταξε τα χρήματα στο γραφείο του και μετά από λίγο ακολούθησαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Πρωτόδικα είχε αθωωθεί, ασκήθηκε, όμως έφεση από τον εισαγγελέα και έτσι η υπόθεση εκδικάστηκε ξανά στο Εφετείο. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παθητική δωροδοκία (235 παράγραφος 1 του ΠΚ), του αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του προτέρου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και έτσι του επιβλήθηκε χρηματική ποινή, ύψους 5000 ευρώ.

Ο δικηγόρος της υποστήριξης κατηγορίας κ. Αντώνης Επιτροπάκης, μιλώντας στο Cretalive.gr έκανε λόγο για δικαίωση και δήλωσε: «Με ανακούφιση και συγκίνηση τόσον εγώ όσο κι ο εντολέας μου ασθενής - καταγγέλλων κι υποστηρίζων την κατηγορία ακούσαμε την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του κατηγορουμένου ιατρού. Αποτελεί πλήρη δικαίωση στο δικαστικό αγώνα μας όλα αυτά τα χρόνια αλλά κι εδραία πεποίθηση μας ότι τέτοιου είδους αξιόμεμπτες κι αξιόποινες συμπεριφορές θα ελαττωθούν στο μέλλον μετά την απόφαση αυτή. Δώσαμε ένα ανιδιοτελή αγώνα για το κοινό καλό κι έφτασε σήμερα η ώρα της επιτυχούς εκβάσεως του αγώνα μας αυτού!»

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
