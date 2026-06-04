Αγωνία για 16χρονη στην Πάτρα: Χάθηκαν τα ίχνη της, καθώς επέστρεφε από το σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026.

Η ανήλικη αποχαιρέτησε την οικογένειά της το πρωί κατευθυνόμενη προς το λύκειο που φοιτά, για να συμμετάσχει στις ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις. Από τη στιγμή που χτύπησε το κουδούνι της λήξης, κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται.

Το μεσημέρι, ο πατέρας της έσπευσε στην Ασφάλεια Πατρών και κατέθεσε αναφορά εξαφάνισης, αφού οι επανειλημμένες προσπάθειες της οικογένειας να επικοινωνήσει μαζί της απέβησαν άκαρπες, το κινητό της παρέμενε αναπάντητο και κανένα σημάδι ζωής δεν είχε έρθει στο φως.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει την υπόθεση από τις πρώτες κιόλας ώρες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη.

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