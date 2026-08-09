Υεμένη: Νέες επιθέσεις των Χούθι κατά του κυβερνητικού στρατού
Οι επιθέσεις με πυραύλους και drones στόχευσαν πυκνοκατοικημένη περιοχή
Snapshot
- Οι Χούθι έπληξαν την πόλη Μαρίμπ με βαλλιστικούς πυραύλους, πλήττοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές και καταυλισμούς εκτοπισμένων.
- Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης δήλωσαν ότι θα απαντήσουν στις επιθέσεις σε κατάλληλο χρόνο και τόπο.
- Τις τελευταίες ημέρες, οι επιθέσεις των Χούθι έχουν ενταθεί, με τουλάχιστον 70 νεκρούς.
- Μόλις εχθές, επιθέσεις με πυραύλους και drones στην πόλη Μαρίμπ προκάλεσαν δύο νεκρούς και 14 τραυματίες.
- Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι σε διάφορες περιοχές.
Με βαλλιστικούς πυραύλους έπληξαν οι Χούθι την πόλη Μαρίμπ σε νέα επίθεση σήμερα, όπως κατήγγειλε ο κυβερνητικός στρατός της Υεμένης.
Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο στρατός, ανέφερε ότι οι πύραυλοι έπληξαν πυκνοκατοικημένες περιοχές καθώς και καταυλισμούς όπου βρίσκονται εκτοπισμένοι. Οι κυβερνητικές δυνάμεις δήλωσαν ότι θα απαντήσουν σε αυτές τις επιθέσεις «στον κατάλληλο χρόνο και τόπο», την ώρα που η χώρα βρίσκεται ξανά στη έξαρση του εμφυλιοπολεμικού κλίματος.
Τις τελευταίες ημέρες οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων έχουν ενταθεί, με τουλάχιστον 70 νεκρούς. Μόλις εχθές, σημειώθηκε μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά της πόλης Μαρίμπ, όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν.
Νωρίτερα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι σε διάφορες περιοχές.