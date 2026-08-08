Όταν η παράδοση περνά στη νέα γενιά: Η Ρεθυμνιώτισσα που έκλεψε τις εντυπώσεις σε πανηγύρι

Η Ρεθυμνιώτισσα Ελεάνα Παγουράκη βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, όταν μπήκε στον χορό και με το ταλέντο, τη χάρη και το μεράκι της κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα όλων όσοι βρίσκονταν στην εκδήλωση.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας