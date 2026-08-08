Όταν η παράδοση περνά στη νέα γενιά: Η Ρεθυμνιώτισσα που έκλεψε τις εντυπώσεις σε πανηγύρι
Σε ένα από τα πιο ζωντανά κρητικά γλέντια του καλοκαιριού, στο πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Καρέ Ρεθύμνου, η παράδοση και η νεανική ενέργεια συναντήθηκαν σε μια ξεχωριστή στιγμή που κέρδισε τις εντυπώσεις
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Η Ρεθυμνιώτισσα Ελεάνα Παγουράκη βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, όταν μπήκε στον χορό και με το ταλέντο, τη χάρη και το μεράκι της κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα όλων όσοι βρίσκονταν στην εκδήλωση.
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