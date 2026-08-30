Το Ιράκ επιδιώκει ρόλο «γέφυρας» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Το Ιράκ διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιδιώκει να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας και διπλωματική «γέφυρα» προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα εγγυάται τα δικαιώματα ολόκληρης της περιοχής. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της ιρακινής κυβέρνησης, Κασίμ αλ Αράτζι, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, σκιαγραφώντας τη στρατηγική αυτονομία που επιχειρεί να οικοδομήσει η Βαγδάτη μέσα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιφερειακό τοπίο.

Μιλώντας με ασυνήθιστη ευθύτητα για τις ισορροπίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, ο Αράτζι υπογράμμισε ότι το Ιράκ δεν προτίθεται να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης. «Η σχέση μας με το Ιράν είναι καλή και η σχέση μας με την Αμερική είναι καλή, και επιδιώκουμε να είμαστε μια γέφυρα επικοινωνίας για να φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα εγγυάται τα δικαιώματα ολόκληρης της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Ιρακινός αξιωματούχος όρισε με σαφήνεια τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. «Το Ιράν είναι φίλος μας και η Αμερική είναι επίσης φίλος μας, αλλά το δικό μας συμφέρον προηγείται και μπορούμε να πείσουμε τα μέρη να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά μας», δήλωσε. Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στην ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας την ανάγκη για στενότερο συντονισμό μεταξύ των κρατών του Κόλπου, του Ιράκ και του Ιράν, ενώ μετέφερε και τη θέση της Βαγδάτης για την απομάκρυνση των εξτρεμιστικών οργανώσεων από το ιρακινό έδαφος.

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