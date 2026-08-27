Ιράκ: Επιθέσεις με drones στόχευσαν εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών κομμάτων

Snapshot Στην βόρεια περιοχή του αυτόνομου Κουρδιστάν στο Ιράκ πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι επιθέσεις στόχευσαν εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών κομμάτων της αντιπολίτευσης στην επαρχία Ερμπίλ.

Δύο drones πέταξαν πάνω από την περιοχή, προκαλώντας εκρήξεις και φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Δεν έχει αναφερθεί επίσημα αν υπήρξαν θύματα από την επίθεση.

Κανένας επίσημος φορέας ή αξιωματούχος της περιφερειακής κυβέρνησης δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε στην βόρεια περιοχή του αυτόνομου Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Όπως ανέφερε ανταποκριτής του Al Jazeera, η επίθεση σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών κομμάτων της αντιπολίτευσης στην επαρχία Ερμπίλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο drones πέταξαν πάνω από την περιοχή και στη συνέχεια ακούστηκαν εκρήξεις από τις οποίες προκλήθηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό αν υπήρξαν θύματα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, κανένας επίσημος φορέας ή αξιωματούχος που συνδέεται με την περιφερειακή κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό.

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