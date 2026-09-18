Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο

Οι επιβάτες της Biman Bangladesh Airlines ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της πτήσης της Τετάρτης προς το Λονδίνο

Μάνος Χατζηγιάννης

Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια πτήσης της Biman Bangladesh Airlines προς το Λονδίνο.
  • Η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από διαμάχη και περιλάμβανε χτυπήματα με ράβδο και γροθιές.
  • Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε τρομοκρατημένους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων.
  • Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως «τρομακτική» από επιβάτη της πτήσης.
Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές εν πτήσει μπροστά σε τρομοκρατημένους επιβάτες αεροπλάνου μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι επιβάτες της Biman Bangladesh Airlines ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της πτήσης της Τετάρτης προς το Λονδίνο, μετά την κλιμάκωση μιας διαμάχης, όπως δείχνουν τα δραματικά πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Ένας άνδρας, που φορούσε μαύρο πουκάμισο, χτύπησε με τη ράβδο τον συνεπιβάτη του, ο οποίος καθόταν στη σειρά πίσω του, πριν ανταλλάξουν μια σειρά από γροθιές.

Το μπλουζάκι του άνδρα σκίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η οποία περιγράφηκε ως «τρομακτική κατάσταση» από τον επιβάτη Uddin Alim.«Αυτό που το έκανε ακόμα πιο άσχημο ήταν ότι στην πτήση υπήρχαν παιδιά και ηλικιωμένοι», είπε ο Allim.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:01ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Κίνα: Γιατροί βρήκαν μεταλλικές βελόνες στην καρδιά, την κοιλιά, τη λεκάνη και τα... γεννητικά όργανα ενός άνδρα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

«Στο πόδι» το T-Center στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας - Αφωνία από Τουρκία

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντη: Μικρές, διάσπαρτες εστίες στο σημείο της φωτιάς - Δεν υπάρχει κίνδυνος

20:38ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Μπουργκ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

20:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αυτή είναι η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαλμάν Ρούσντι: Η επίθεση με μαχαίρι και η απώλεια του ματιού του έγινε η νέα ταινία «Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie»

20:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στο Telekom Center Athens ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

20:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος – Γιάννης Αλαφούζος μαζί στο Telekom Center Athens

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε, συνελήφθη και ξήλωσε την πόρτα των κρατητηρίων

20:09ΕΥ ΖΗΝ

Μελατονίνη ή μαγνήσιο πριν τον ύπνο; Για το ένα υπάρχουν πολύ πιο ισχυρές ενδείξεις

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κουρσκ: Drone χτύπησε πύργο ψύξης ρωσικού πυρηνικού σταθμού

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 49χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

19:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Με Buzzer Beater και 100αρα ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτίζαν

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο

19:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Financial Times τρολάρουν: Η Ελλάδα δίνει συμβουλές στη Γερμανία (κι οι Βρετανοί το απολαμβάνουν)

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Σε ύφεση η φωτιά στο Ψάρι - Έχει κάψει 100 στρέμματα

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι εκεί που πρέπει και εκεί να παραμείνουν» – Η δήλωση της αδελφής του για τους γιατρούς

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια στη Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για να προλάβουν μια θέση σε νέο καταυλισμό - Δείτε βίντεο

19:17ΕΘΝΙΚΑ

«Αγριεύει η θάλασσα»: Υπερπτήσεις από Τουρκία στο Αιγαίο πάνω από Ρω και Ζουράφα έπειτα από 33 μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

19:17ΕΘΝΙΚΑ

«Αγριεύει η θάλασσα»: Υπερπτήσεις από Τουρκία στο Αιγαίο πάνω από Ρω και Ζουράφα έπειτα από 33 μήνες

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κουρσκ: Drone χτύπησε πύργο ψύξης ρωσικού πυρηνικού σταθμού

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Altus LSA Atlas 8: Ο ισραηλινός στρατός εκθειάζει την ελληνική πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος» - Βίντεο

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε, συνελήφθη και ξήλωσε την πόρτα των κρατητηρίων

12:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «πατούν κορυφή» στην πρωινή ζώνη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη - Γραμματέας 58χρονου: «Δεν κρύβαμε τα μηχανήματα – Σβήναμε πάντα τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας»

18:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται ανά ταμείο - Σε περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Σάββατο λόγω αγώνα δρόμου - Σε ποιες περιοχές

11:41LIFESTYLE

MEGA: Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου και η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά

10:56LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα τον αντικαταστήσει στο «The Voice»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Θεία και ξάδερφος κακοποιούσαν σεξουαλικά 12χρονο κορίτσι - Το σχολείο έκανε την καταγγελία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ