Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο

Snapshot Δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια πτήσης της Biman Bangladesh Airlines προς το Λονδίνο.

Η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από διαμάχη και περιλάμβανε χτυπήματα με ράβδο και γροθιές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε τρομοκρατημένους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων.

Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως «τρομακτική» από επιβάτη της πτήσης. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές εν πτήσει μπροστά σε τρομοκρατημένους επιβάτες αεροπλάνου μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι επιβάτες της Biman Bangladesh Airlines ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της πτήσης της Τετάρτης προς το Λονδίνο, μετά την κλιμάκωση μιας διαμάχης, όπως δείχνουν τα δραματικά πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Ένας άνδρας, που φορούσε μαύρο πουκάμισο, χτύπησε με τη ράβδο τον συνεπιβάτη του, ο οποίος καθόταν στη σειρά πίσω του, πριν ανταλλάξουν μια σειρά από γροθιές.

Το μπλουζάκι του άνδρα σκίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η οποία περιγράφηκε ως «τρομακτική κατάσταση» από τον επιβάτη Uddin Alim.«Αυτό που το έκανε ακόμα πιο άσχημο ήταν ότι στην πτήση υπήρχαν παιδιά και ηλικιωμένοι», είπε ο Allim.