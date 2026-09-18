Altus LSA Atlas 8: Ο ισραηλινός στρατός εκθειάζει την ελληνική πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος» - Βίντεο
Δοκιμαστική βολή Α/Τ βλήματος Akeron MP από το Atlas 8 στο πεδίο βολής Κρήτης
Snapshot
- Το ελληνικό UCAV Altus LSA Atlas 8 ολοκλήρωσε επιτυχώς δοκιμές εκτόξευσης του αντιαρματικού πυραύλου Akeron MP στην Κρήτη.
- Η πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος» απέσπασε διεθνή αναγνώριση, ειδικά από τον ισραηλινό στρατό.
- Οι δοκιμές θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2026 πριν την εμπορική διάθεση του Atlas 8 στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
- Το Atlas 8 είναι ένα οκτακόπτερο βαρέος τύπου, με μέγιστο βάρος απογείωσης 120 κιλά και μεταφορική ικανότητα 50 κιλά.
- Η κατασκευή και σχεδίαση του Atlas 8 πραγματοποιήθηκε από την ελληνική εταιρεία ALTUS LSA στα Χανιά.
Διεθνής αναγνώριση για το πρώτο ελληνικό UCAV της ALTUS-LSA, της ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης και κατασκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ, UAV/S).
Σε ειδική ανάρτηση προχώρησαν στο λογαριασμό τους στα social media με αναφορά στην πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος» και προβάλλοντας πλάνα από την δοκιμαστική βολή Α/Τ βλήματος Akeron MP από το Atlas 8 στο πεδίο βολής Κρήτης.
Οι δοκιμές θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026 για να ακολουθήσει η εμπορική διάθεση του ελληνικού UCAV στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
Συγκεκριμένα από την ισραηλινή πλευρά αναφέρεται:
Ένα σημαντικό ορόσημο επιτεύχθηκε στην Ελλάδα. Παρακολουθήστε το UAV βαρέων φορτίων Altus LSA Atlas 8 να διεξάγει με επιτυχία δοκιμές εκτόξευσης σε πραγματικές συνθήκες του αντιαρματικού πυραύλου «Akeron MP» της MBDA, ο οποίος λειτουργεί πέραν της οπτικής επαφής, στην Εγκατάσταση Πυραυλικών Δοκιμών του ΝΑΤΟ στην Κρήτη.
Μια νέα εποχή για την πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος».
Το ATLAS 8 είναι ένα προηγμένο ελληνικό οκτακόπτερο βαρέος τύπου (heavy lifter) που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ελληνική εταιρεία ALTUS LSA στα Χανιά.
Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σχεδίαση: Οκτακόπτερο με τέσσερα δίδυμα στροφεία αντίστροφης περιστροφής.
Βάρος: Έχει μέγιστο βάρος απογείωσης έως 120 κιλά.
Μεταφορική ικανότητα: Μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως και 50 κιλά.