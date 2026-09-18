Altus LSA Atlas 8: Ο ισραηλινός στρατός εκθειάζει την ελληνική πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος» - Βίντεο

Snapshot Το ελληνικό UCAV Altus LSA Atlas 8 ολοκλήρωσε επιτυχώς δοκιμές εκτόξευσης του αντιαρματικού πυραύλου Akeron MP στην Κρήτη.

Η πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος» απέσπασε διεθνή αναγνώριση, ειδικά από τον ισραηλινό στρατό.

Οι δοκιμές θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2026 πριν την εμπορική διάθεση του Atlas 8 στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Το Atlas 8 είναι ένα οκτακόπτερο βαρέος τύπου, με μέγιστο βάρος απογείωσης 120 κιλά και μεταφορική ικανότητα 50 κιλά.

Η κατασκευή και σχεδίαση του Atlas 8 πραγματοποιήθηκε από την ελληνική εταιρεία ALTUS LSA στα Χανιά. Snapshot powered by AI

Διεθνής αναγνώριση για το πρώτο ελληνικό UCAV της ALTUS-LSA, της ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης και κατασκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ, UAV/S).

Σε ειδική ανάρτηση προχώρησαν στο λογαριασμό τους στα social media με αναφορά στην πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος» και προβάλλοντας πλάνα από την δοκιμαστική βολή Α/Τ βλήματος Akeron MP από το Atlas 8 στο πεδίο βολής Κρήτης.

Οι δοκιμές θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026 για να ακολουθήσει η εμπορική διάθεση του ελληνικού UCAV στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Συγκεκριμένα από την ισραηλινή πλευρά αναφέρεται:

Ένα σημαντικό ορόσημο επιτεύχθηκε στην Ελλάδα. Παρακολουθήστε το UAV βαρέων φορτίων Altus LSA Atlas 8 να διεξάγει με επιτυχία δοκιμές εκτόξευσης σε πραγματικές συνθήκες του αντιαρματικού πυραύλου «Akeron MP» της MBDA, ο οποίος λειτουργεί πέραν της οπτικής επαφής, στην Εγκατάσταση Πυραυλικών Δοκιμών του ΝΑΤΟ στην Κρήτη.

Μια νέα εποχή για την πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος».

Το ATLAS 8 είναι ένα προηγμένο ελληνικό οκτακόπτερο βαρέος τύπου (heavy lifter) που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ελληνική εταιρεία ALTUS LSA στα Χανιά.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σχεδίαση: Οκτακόπτερο με τέσσερα δίδυμα στροφεία αντίστροφης περιστροφής.

Βάρος: Έχει μέγιστο βάρος απογείωσης έως 120 κιλά.

Μεταφορική ικανότητα: Μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως και 50 κιλά.

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