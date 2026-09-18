Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη: Το συγκλονιστικό ποίημα στη δίκη - «Ποθαίνει, μωρέ, ο Σήφης ο Βαλύρης;»

Snapshot Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη σχολίασε την αγόρευση του νομικού συμβούλου Μανώλη Φωτάκη στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Ο Μανώλης Φωτάκης παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρίες που αποκαλύπτουν συστηματική συγκάλυψη από παρακράτος και λιμενικούς.

Στην αγόρευσή του, ο Φωτάκης ανέφερε ένα συγκλονιστικό ποίημα του Εγγονόπουλου και ένα αυτοσχέδιο ποίημα φίλου του Σήφη από την Κρήτη, γραμμένο την ημέρα της δολοφονίας.

Το ποίημα εκφράζει την αντίφαση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, παρουσιάζοντάς τον ως ατρόμητο και ανίκητο παρά τις δυσκολίες και την απώλεια. Snapshot powered by AI

Με τον δικό της μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη την αγόρευση του φίλου και νομικού συμβούλου του Σήφη Βαλυράκη, Μανώλη Φωτάκη, στη δίκη για τις συνθήκες θανάτου του.

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά της σε ένα ποίημα που γράφτηκε για τον Σήφη Βαλυράκη.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες Ελληνίδες εικαστικούς, με διεθνή παρουσία.

Συγκεκριμένα ανέφερε σε ανάρτησή της:

Μετά από μια αγόρευση συγκλονιστική ο αδελφικος φίλος νομικός σύμβουλος του Σηφη, ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, αφού ανέλυσε και τεκμηρίωσε ενδελεχώς όλα τα αποδεικτικά στοιχεία , όλες τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων που συνολικά ανέρχονται σε 4 από 2 αρχικούς, και τη συστηματική συγκάλυψη από το παρακράτος και τους λιμενικούς, έκλεισε με ένα συγκλονιστικό ποίημα του Εγγονόπουλου αλλά στάθηκε συγκινημένος σε ένα αυτοσχέδιο ποίημα φίλου του Σηφη από την Κρήτη, που το έγραψε την ημέρα της δολοφονίας !!

’«» Μη σασε γροικώ να μου λέτε πως επόθανε. Ο ΣΗΦΗΣ Ο ΒΑΛΥΡΗΣ ….

Ανε τονε κατέχατε μια ολιά καλά, δε θα βάζατε στη μπούκα σας τέθιες κουβέντες.

Ποθαίνει, μωρέ, ο Βαλύρης;

Άμα ποθάνει ο βρούχος τσ’ ανταριασμένης θάλασσας, θα ποθάνει κι αυτός.

Άμα ποθάνει το λυσομανητό τση θύελας, θα ποθάνει κι αυτός.Άμα σταματήσουνε τα σιγαρδέλια να κελαϊδούνε, θα σταματήσει κι η καρδιά του να χτυπά.

Ποθαίνει, μωρέ, ο Σήφης ο Βαλύρης;

Ακόμη κι αν τονε κουλάντρησε ο χάρος στα μπεντένια του, αυτός θα αποδράσει.

Γιατί θεριά σαν τον Σήφη το Βαλύρη, μήτε μπεντένια του χάροντα, μήτε φυλακές των αθρώπω, μήτε κάτεργα τση μοίρας μπορούνε να τα κάμουνε ζάφτι.

Μη σασε γροικώ να μου λέτε πως επόθανε.

Ανιμένετε και θα δείτε πως θ’ αποδράσει κι από του χάρου το βιλαέτι.,

Ο Σήφης ο Βαλύρης, το ανήμερο θεριό των Σφακιανών αιμάτων, που δεν τονε στένουνε μήτε σίντερα, μήτε χίλιοι χάροντες.

ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ !!! ΕΤΣΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΟΣΟ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΣ!! Τόσο ΔΙΓΕΝΗΣ !! ΚΛΑΙΜΕ !!! Για αυτήν την ασύμβατη απώλεια !!!

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