Χρηματιστήριο: Ιστορικό ρεκόρ συναλλαγών - 55 μετοχές ανέβηκαν και 57 έπεσαν

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.661,30 μονάδες με πτώση 0,99%, παρά το ιστορικό ρεκόρ συναλλαγών αξίας 4,26 δισ. ευρώ.

Η αγορά παρουσίασε ισορροπία με 55 μετοχές να ανεβαίνουν και 57 να πέφτουν, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,05%.

Η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας συνδέθηκε με την επάνοδο της Ελλάδας στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών και τις αλλαγές στους δείκτες FTSE Russell και STOXX.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν μετοχές όπως η Coca-Cola HBC (-5,77%) και η HELLENiQ Energy (-4,28%), ενώ κέρδη σημείωσαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+8,87%) και η CrediaBank (+4,32%).

Εβδομαδιαία ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,39%, διακόπτοντας το ανοδικό σερί οκτώ εβδομάδων, παρά το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Snapshot powered by AI

Με απώλειες, αλλά και με ιστορικό ρεκόρ συναλλαγών, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η μαζική αναδιάρθρωση διεθνών δεικτών επισκίασε την καθημερινή εικόνα του ταμπλό. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.661,30 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,99%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap τερμάτισε στις 6.833,85 μονάδες, με πτώση 0,96%.

Η αγορά κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, καθώς οι πιέσεις στην Coca-Cola HBC και στα διυλιστήρια αντιστάθμισαν τη σταθεροποίηση των τραπεζών. Η τελική εικόνα ήταν σχετικά ισορροπημένη, με 55 μετοχές σε άνοδο, 57 σε πτώση και εννέα αμετάβλητες. Η διευρυμένη διάρκεια της συνεδρίασης επέτρεψε την ομαλότερη εκτέλεση των εντολών που συνδέονταν με το μεγάλο rebalancing και τις τελικές δημοπρασίες των διεθνών παθητικών κεφαλαίων.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 4,26 δισ. ευρώ, επίδοση-ρεκόρ για την ελληνική αγορά, με περίπου 1,07 δισ. ευρώ να αφορά προσυμφωνημένες συναλλαγές. Η ακραία δραστηριότητα συνδέθηκε με την επάνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών και τις αλλαγές στους δείκτες FTSE Russell και STOXX, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα. Συνολικά διακινήθηκαν περίπου 489 εκατ. μετοχές.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με άνοδο 8,87%. Ακολούθησαν η CrediaBank με 4,32%, η Optima bank με 3,46%, η ElvalHalcor με 3,03% και η Cenergy Holdings με 2,58%. Οι επιλεκτικές αγορές σε τράπεζες και βιομηχανικούς τίτλους περιόρισαν εν μέρει τις πιέσεις, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε οριακά υψηλότερα, κατά 0,05%, στις 3.205,51 μονάδες.

Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, χάνοντας 5,77%. Η HELLENiQ Energy υποχώρησε κατά 4,28%, η Allwyn κατά 3,30%, η Motor Oil κατά 3,15% και η Titan Cement International κατά 2,58%. Οι απώλειες σε καταναλωτικά και ενεργειακά βαριά χαρτιά διατήρησαν τον βασικό δείκτη σε αρνητικό έδαφος έως το κλείσιμο.

Τον μεγαλύτερο τζίρο συγκέντρωσαν οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, καθώς οι τραπεζικοί τίτλοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των εισροών και εκροών από τα παθητικά χαρτοφυλάκια. Η συνεδρίαση άφησε, έτσι, διπλή εικόνα: πτώση στις αποτιμήσεις, αλλά πρωτοφανές βάθος συναλλαγών, το οποίο σηματοδότησε τη μετάβαση της Αθήνας στη νέα χρηματιστηριακή της εποχή.

Εβδομαδιαία επισκόπηση

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων οκτώ εβδομάδων. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,39%, από τις 2.726,49 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής στις 2.661,30 μονάδες, καθώς η κατοχύρωση κερδών και οι πιέσεις σε ενέργεια και Coca-Cola HBC υπερίσχυσαν των επιλεκτικών τραπεζικών στηρίξεων.

Ο FTSE 25 έχασε 2,44% σε εβδομαδιαία βάση, κλείνοντας στις 6.833,85 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης περιόρισε την υποχώρησή του στο 2,01%, στις 3.205,51 μονάδες. Η αγορά επιχείρησε μέσα στην εβδομάδα να διατηρήσει το ορόσημο των 2.700 μονάδων, χωρίς επιτυχία, σε περιβάλλον αυξημένων διεθνών αποδόσεων ομολόγων και νευρικότητας για την ενέργεια.

Το κυρίαρχο γεγονός ήταν η επιστροφή της Ελλάδας στις Αναπτυγμένες Αγορές. Η προσμονή για τις αλλαγές στους διεθνείς δείκτες αύξησε τη συναλλακτική δραστηριότητα και κορυφώθηκε την Παρασκευή, όταν ο τζίρος έφθασε σε ρεκόρ 4,26 δισ. ευρώ. Παρά την πτώση, η εβδομάδα επιβεβαίωσε το ενισχυμένο διεθνές ενδιαφέρον για την Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ