Φωτιά τώρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Μικρή φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στον 1ο όροφο του κτιρίου.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στου Ρέντη, πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, σε αποθήκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη που βρίσκεται σε οικοπεδικό χώρο, όπου υπάρχουν πολλά εύφλεκτα υλικά, μεταξύ άλλων λάστιχα και παλέτες, με αποτέλεσμα το μέτωπο να είναι ιδιαίτερα έντονο.