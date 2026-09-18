Ίντερπολ: Ταυτοποιήθηκαν 126 μαχητές τζιχαντιστικών οργανώσεων μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

Snapshot Η Ίντερπολ ταυτοποίησε 126 ξένους μαχητές τζιχαντιστικών οργανώσεων μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην επιχείρηση «Shams II».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 ειδικοί από 11 χώρες και επεξεργάστηκαν 108.076 εικόνες, καταλήγοντας σε 6.362 μοναδικές και υψηλής ποιότητας φωτογραφίες.

Τα δεδομένα ενσωματώθηκαν στις βάσεις της Ίντερπολ και χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δικαστικών υποθέσεων και την παρακολούθηση τρομοκρατικών δικτύων.

Η επιχείρηση αξιοποίησε επίσης τεχνολογίες κρυπτονομισμάτων για τον εντοπισμό παράνομης χρηματοδότησης και συνεργάστηκε με τον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών για την αντιμετώπιση ριζοσπαστικοποίησης.

Η επιχείρηση διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος CT TECH+, χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και υποστηριζόμενου από το UNOCT. Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση 126 ξένων μαχητών που προέρχονται από το χώρο της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας προχώρησε η Ίντερπολ μετά από εκτεταμένη επιχείρηση που χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσίευσε σήμερα η Διεθνής Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, η επιχείρηση με την ονομασία «Shams II» έλαβε χώρα στην Τύνιδα της Τυνησίας την περίοδο από 1 έως 5 Ιουνίου 2026, με 28 εξειδικευμένους αξιωματικούς και εμπειρογνώμονες από 11 χώρες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης, υπό το συντονισμό της Interpol.

Η διαδικασία περιλάμβανε την εξαγωγή 108.076 εικόνων με πρόσωπα που είχαν δημοσιευθεί από τζιχαντιστικές ομάδες στο διαδίκτυο. Ύστερα από επεξεργασία των εικόνων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία προγραμματίστηκαν ώστε να αφαιρέσουν τις διπλές εικόνες και να ελέγξουν την ποιότητά τους, η έρευνα κατέληξε στην εξαγωγή 6.362 εικόνων προσώπων, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «μοναδικές και υψηλής ποιότητας».

Εμπλουτίζονται τα αρχεία της Ίντερπολ

Οι εικόνες αυτές επεξεργάστηκαν στη συνέχεια μέσω του Συστήματος Αναγνώρισης Προσώπων της INTERPOL και υποβλήθηκαν σε έλεγχο από εκπαιδευμένους αξιωματούχους και αναλυτές. Εκτός από τις εικόνες που προέρχονταν από διαδικτυακές πλατφόρμες, αξιωματικοί από το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο της INTERPOL στη Βαγδάτη του Ιράκ παρείχαν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για τρομοκρατία, προσθέτοντας εκατοντάδες επιπλέον εικόνες για εξαγωγή και επεξεργασία.

Έως σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 126 ξένοι τρομοκράτες μαχητές μέσω αυτής της επιχείρησης. Αυτές οι ταυτοποιήσεις θα εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες πληροφορίες για τους υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών τοποθεσιών και κοινωνικών δικτύων. Τα δεδομένα ενσωματώνονται πλέον στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL, ενισχύοντας τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αποτροπή τρομοκρατικών κινήσεων σε όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ήδη για την υποστήριξη δικαστικών διαδικασιών στις συμμετέχουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένης υπόθεσης που αφορά δύο ύποπτους ξένους τρομοκράτες μαχητές οι οποίοι βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση. Με χιλιάδες ακόμη εικόνες που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε επεξεργασία, συνεχίζονται περαιτέρω συγκρίσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό επιπλέον στοιχείων.

Έλεγχος και στον χώρο τυχερών παιχνιδιών

Η επιχείρηση «Shams II» χρησιμοποίησε επίσης εργαλεία αιχμής στον τομέα των κρυπτονομισμάτων για τον εντοπισμό παράνομης χρηματοδότησης. Αυτό οδήγησε σε τρία επείγοντα αιτήματα προς έναν πάροχο υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων για την αποκάλυψη δεδομένων πελατών, με στόχο την αποτροπή των ροών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πέρα από τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι συμμετέχουσες χώρες συναντήθηκαν επίσης με εκπροσώπους του κλάδου των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών για να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Η συνεργασία αυτή ενίσχυσε τη διατομεακή συνεργασία και εντόπισε ευκαιρίες για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών.

Η Μαρία Κάρμεν Μουνιόζ Γκονζάλες, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της INTERPOL, δήλωσε: «Η επιτυχία της Επιχείρησης Shams II καταδεικνύει την αξία του συνδυασμού της διεθνούς συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου με υπεύθυνες αναλυτικές δυνατότητες που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη. Το επιχειρησιακό μοντέλο παρέχει μια ισχυρή βάση για τη στήριξη της μελλοντικής διεθνούς συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου που στοχεύει εγκληματίες σε όλο τον κόσμο».

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση «Shams II» διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος CT TECH+, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Μέσα Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζεται από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (UNOCT).

Συμμετέχουσες χώρες ήταν οι: Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Ιράκ, Κένυα, Μαλαισία, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Κατάρ, Τατζικιστάν, Τυνησία, Ουζμπεκιστάν

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