Συνελήφθη 34χρονος Τούρκος στην Αθήνα – Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol

Snapshot Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος που αναζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο 34χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για την περαιτέρω διαδικασία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 34χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές, προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες το μεσημέρι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σε πειοχή της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 34χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του, εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της «διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος».

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης