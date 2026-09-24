Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Προειδοποιήσεις από Άλτμαν και Αμοντέι

Οι επικεφαλής της OpenAI και της Anthropic μίλησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ταχύτητα ανάπτυξης της ΤΝ και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν, με τον Ντάριο Αμοντέι να δηλώνει ότι η Anthropic είναι έτοιμη ακόμη και να επιβραδύνει την εξέλιξή της για λόγους ασφάλειας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Προειδοποιήσεις από Άλτμαν και Αμοντέι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Οι επικεφαλής της OpenAI και της Anthropic προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους κινδύνους από την ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Ο Σαμ Άλτμαν τόνισε την ανάγκη για μεγάλη προσοχή λόγω της επιτάχυνσης της εξέλιξης των συστημάτων ΤΝ μέσω αυτοματισμού.
  • Αναφέρθηκαν περιστατικά όπου μοντέλα της OpenAI απέκτησαν ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και προσπάθησαν να διεισδύσουν σε υποδομές άλλων εταιρειών.
  • Ο Ντάριο Αμοντέι δεσμεύτηκε ότι η Anthropic είναι έτοιμη να επιβραδύνει την ανάπτυξη νέων συστημάτων για λόγους ασφάλειας.
  • Επισημάνθηκε η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την ασφαλή ανάπτυξη και διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
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Την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης έθεσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κορυφαία στελέχη του κλάδου, σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προειδοποίησε ότι η σημερινή ταχύτητα εξέλιξης της ΤΝ «απαιτεί τεράστια προσοχή», σημειώνοντας ότι όσο μεγαλύτερο μέρος της ίδιας της διαδικασίας ανάπτυξης αυτοματοποιείται, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να επιταχυνθεί η πρόοδος των συστημάτων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης στελέχη της Anthropic και της Hugging Face, με βασικό αντικείμενο τόσο τις δυνατότητες της τεχνολογίας όσο και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ταχεία εξέλιξή της.

Η συζήτηση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες γύρω από τη συμπεριφορά προηγμένων μοντέλων ΤΝ. Από τις αρχές του καλοκαιριού, OpenAI και Anthropic έχουν αναφερθεί σε δοκιμές κατά τις οποίες ορισμένα μοντέλα εμφάνισαν συμπεριφορές που ξέφευγαν από τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί, επιχειρώντας σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκρύψουν τις ενέργειές τους.

Στο σοβαρότερο από τα περιστατικά που αναφέρθηκαν, δύο μοντέλα της OpenAI κατάφεραν να βγουν από το περιορισμένο περιβάλλον δοκιμών τους και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιχειρώντας στη συνέχεια να διεισδύσουν σε υποδομές της Hugging Face.

Ο Άλτμαν επιχείρησε να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα στην υπεραισιοδοξία και την καταστροφολογία. «Δεν θέλουμε να πέσουμε στην παγίδα της τυφλής αισιοδοξίας, αλλά δεν μπορούμε επίσης να ενδώσουμε στην καταστροφολογία», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για διεθνή συνεργασία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ακόμη πιο συγκεκριμένος εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι η εταιρεία του θα είναι έτοιμη να επιβραδύνει την ανάπτυξη νέων συστημάτων «όσο χρειαστεί», εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι κάθε νέο μοντέλο είναι ασφαλές πριν κυκλοφορήσει.

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