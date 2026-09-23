SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

Μηνύματα της Επιστρατεύουσας Αρχής έφθασαν στα κινητά χιλιάδων πολιτών, προκαλώντας ερωτήματα για το αν συνδέονται με επιστράτευση. Τι είναι τα νέα ηλεκτρονικά έγγραφα, τι προβλέπεται για το Ειδικό Φύλλο Πορείας και πώς αλλάζει συνολικά το καθεστώς της ελληνικής εφεδρείας

Παναγιώτης Βελισσάρης

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα SMS από το GOVGR προς εφέδρους δεν αποτελούν κλήση για άμεση κατάταξη ούτε ένδειξη ενεργοποίησης επιστράτευσης.
  • Η επικοινωνία με τους εφέδρους πλέον γίνεται ψηφιακά μέσω προσωπικής θυρίδας στο gov.gr, αντικαθιστώντας την παλαιότερη έντυπη διαδικασία.
  • Η νέα οργάνωση της εφεδρείας περιλαμβάνει συστηματικότερη εκπαίδευση και αξιοποίηση των εφέδρων με ειδικές δεξιότητες.
  • Η πρόσκληση σε στρατιωτική υπηρεσία γίνεται με απόφαση υπουργού Εθνικής Άμυνας και μπορεί να ενημερωθεί μέσω ψηφιακών μέσων, δημόσιων ανακοινώσεων ή Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης.
  • Δημιουργείται η Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία, με στόχο τη συγκρότηση 150.000 ενεργών εθελοντών έως το 2030 και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
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Αιφνιδιασμό προκάλεσε σε χιλιάδες Έλληνες η εμφάνιση SMS από το GOVGR, με τα οποία ενημερώνονταν ότι στην προσωπική τους θυρίδα είχε αναρτηθεί έγγραφο της Επιστρατεύουσας Αρχής.

Για αρκετούς παραλήπτες η τελευταία επαφή με τον στρατό χρονολογείται πολλά χρόνια πίσω. Έτσι, αναφορές σε «Στρατιωτικό Αριθμό», «Επιστρατεύουσα Αρχή» και «Φύλλο Πορείας» δημιούργησαν εύλογη ανησυχία για το τι ακριβώς σημαίνει η συγκεκριμένη ειδοποίηση.

Το βασικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν όσοι λαμβάνουν τέτοιο μήνυμα είναι ότι το SMS δεν ισοδυναμεί από μόνο του με κλήση για άμεση παρουσίαση σε στρατιωτική μονάδα, ούτε σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί επιστράτευση, ούτε αποτελεί ένδειξη κάποιας έκτακτης στρατιωτικής κινητοποίησης.

Πρόκειται για μέρος της νέας ψηφιακής λειτουργίας του συστήματος εφεδρείας, μέσω της οποίας οι αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες μπορούν πλέον να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους εφέδρους και να τους αποστέλλουν σχετικά έγγραφα.

Η διαδικασία που επί δεκαετίες βασιζόταν σε έντυπα έγγραφα και ταχυδρομικές αποστολές περνά πλέον σε ψηφιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζει η Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι έφεδροι είναι δυνατόν να ενημερώνονται με SMS ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στη συνέχεια να εισέρχονται στην προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr, όπου βρίσκονται οι σχετικές ειδοποιήσεις ή τα επιστρατευτικά τους έγγραφα.

Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική αυτή επικοινωνία είναι η καταχώριση των στοιχείων του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η αλλαγή επιχειρεί ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα: πολλοί έφεδροι έχουν αλλάξει κατοικία ή στοιχεία επικοινωνίας μετά τη στρατιωτική τους θητεία, με αποτέλεσμα οι παλαιότερες καταχωρίσεις να μην αντιστοιχούν πάντοτε στα σημερινά δεδομένα.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στον τρόπο αποστολής των εγγράφων.

Στο πλαίσιο της νέας οργάνωσης της εφεδρείας επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει συγκεκριμένη στρατιωτική εκπαίδευση ή ειδικές δεξιότητες.

Υπογραμμίζεται πως η εφεδρεία είναι κατά βάση σε εθελοντική βάση, καθώς ο οπλίτης θητείας θα καλείται κατά την απόλυσή του να δηλώσει αν επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτόν.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει ότι η συμμετοχή στην ενεργό εφεδρεία θα καθίσταται υποχρεωτική μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (όπως π.χ. σε συγκεκριμένες ειδικότητες) και όταν δεν καλύπτεται ο αριθμός των εκπαιδευομένων που απαιτούνται για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών από εθελοντική συμμετοχή. Από τη συμμετοχή στον θεσμό του ενεργού εφέδρου θα αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Πότε υπάρχει πραγματική κλήση για κατάταξη

Η αποστολή ενός ΕΦΠ πρέπει να διαχωρίζεται από την επίσημη πρόσκληση ενός εφέδρου για στρατιωτική υπηρεσία.

Ο ν. 5265/2026 προβλέπει ότι η πρόσκληση πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του αρχηγού του αντίστοιχου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διάρκεια της πρόσκλησης μπορεί να είναι καθορισμένη ή αόριστη.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της σχετικής διαδικασίας, η ενημέρωση των εφέδρων μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους: μέσω των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου, με προκηρύξεις, με Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης, αλλά και ψηφιακά μέσω SMS ή e-mail που οδηγούν στην προσωπική θυρίδα του gov.gr.

Όταν χρησιμοποιείται δημόσια ανακοίνωση, καθοριστικό ρόλο έχουν τα στοιχεία που αναγράφονται στο ΕΦΠ, όπως το χρώμα του φύλλου, οι σχετικοί κωδικοί και ο κωδικός αριθμός της μονάδας.

Με απλά λόγια, η ηλεκτρονική αποστολή ή επικαιροποίηση ενός Φύλλου Πορείας δεν ταυτίζεται με διαταγή κατάταξης.

Όσοι λαμβάνουν σχετικό μήνυμα καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην προσωπική τους θυρίδα και να ελέγξουν τόσο τα προσωπικά στοιχεία όσο και την επιστρατευτική τους κατάσταση.

Παράλληλα, οι έφεδροι πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια Μονάδα Επιστράτευσης σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας τους.

Νέο μοντέλο εκπαίδευσης για την εφεδρεία

Η ψηφιοποίηση αποτελεί μόνο μία πλευρά των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει συστηματικότερη επαφή των εφέδρων με τις Ένοπλες Δυνάμεις και συχνότερη επανεκπαίδευσή τους.

Για όσους έχουν τοποθετηθεί σε Ενεργές Μονάδες, προβλέπεται εκπαίδευση τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια. Στις Επιστρατευόμενες Μονάδες, η πρόσκληση για εκπαίδευση προβλέπεται τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία.

Η ελάχιστη διάρκειά της ορίζεται στις τρεις ημέρες.

Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια και ασκήσεις, επανεκπαίδευση ή απόκτηση νέας ειδικότητας, εξοικείωση με νέα οπλικά συστήματα και εκπαίδευση σε κρίσιμους τομείς.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες εφέδρων, η διάρκεια της εκπαίδευσης μπορεί να φθάνει ακόμη και τις δύο εβδομάδες.

Μία ακόμη αλλαγή εισάγεται με το άρθρο 265 του νέου νόμου και αφορά τη δημιουργία της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας.

Μέσω του νέου θεσμού, ο πολίτης μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά ότι επιθυμεί να συμμετάσχει, καταχωρίζοντας παράλληλα τις επαγγελματικές γνώσεις, τις δεξιότητες ή τις ειδικότητες που διαθέτει.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συνεκτιμώνται για την επιστρατευτική του τοποθέτηση. Η ένταξη στο συγκεκριμένο σχήμα παραμένει εθελοντική.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προβλέπει τη συγκρότηση δύναμης περίπου 150.000 ενεργών εθελοντών εφέδρων έως το 2030, με συστηματικότερη εκπαίδευση και δυνατότητα ταχύτερης αξιοποίησής τους όταν απαιτείται.

Η συμμετοχή θα είναι κατά βάση εθελοντική, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται υποχρεωτική ένταξη.

Οι έφεδροι θα παρακολουθούν κύκλους μετεκπαίδευσης ανά 3-5 χρόνια, διάρκειας 3-6 ημερών, ενώ ο συνολικός αριθμός ημερών έως την ηλικιακή τους απόσυρση θα φθάνει έως 80 για τους οπλίτες και 150 για τους εφέδρους αξιωματικούς.

Οι έφεδροι θα εκπαιδεύονται και στα όπλα νέας τεχνολογίας, όπως drones και αντι-drones, κυβερνοασφάλεια και καινοτόμα επιχειρησιακά σενάρια.

Η Ελλάδα αντλεί πρακτικές από προηγμένα μοντέλα (Φινλανδία, Ισραήλ), διατηρώντας όμως τον εθνικό της χαρακτήρα.

Τα πρώτα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν. Έχουν συγκροτηθεί τρεις νέες Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο. Οι δύο εκ των τριών Μονάδων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους.

Η συγκρότηση των νέων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος, με τους εφέδρους των Ειδικών Δυνάμεων - παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης - να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους «λευκό απολυτήριο» και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση. Μία αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την Πατρίδα, καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο στόχος είναι σαφής: κάθε έφεδρος των Ειδικών Δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη Μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφεδρεία, έχουν ήδη δημιουργηθεί Κέντρα Μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας «ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του Στρατού των Πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την Άμυνα της Πατρίδας μας».

Η έννοια του «Στρατού των Πολιτών», ριζωμένη στην κλασική ελληνική παράδοση της συμμετοχής των πολιτών και της υπεράσπισης του κοινού αγαθού, επανέρχεται στο επίκεντρο της αμυντικής στρατηγικής της χώρας.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Άμυνας είναι η συγκρότηση μιας εφεδρείας σύγχρονης, θεσμικά κατοχυρωμένης, μέσα από την υιοθέτηση ενός δυναμικού μοντέλου που θα έχει ως βασικό άξονα τη διαρκή επιχειρησιακή εκπαίδευση σε ρεαλιστική βάση, που να αποδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στους εκπαιδευόμενους, αναγνωρίζοντας εμπράκτως τη συμβολή των εφέδρων στην Εθνική Άμυνα της Πατρίδας μας.

Στρατηγικός στόχος είναι η εφεδρεία να μη μετατρέπεται σε βάρος για τον πολίτη. Προβλέπεται χρηματική αποζημίωση για τις ημέρες απουσίας από την εργασία, ενώ το Υπουργείο έχει ξεκινήσει διάλογο με εργοδοτικούς φορείς για την οικονομική στήριξη του θεσμού.

Ο νέος «Στρατός των Πολιτών» θα συνδυαστεί με τη δομή της Εθνοφυλακής, προσφέροντας κρίσιμη αποτρεπτική ικανότητα σε παραμεθόριες περιοχές και ενισχύοντας την εγγύς άμυνα. Η ενοποίηση των Διευθύνσεων Επιστράτευσης και Εθνοφυλακής λειτουργεί ενισχυτικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Η εφεδρεία εξελίσσεται σε στρατηγική επιλογή. Είναι η επιστροφή στην αντίληψη ότι η δημοκρατία και η άμυνα συγκροτούνται από πολίτες-στρατιώτες.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τους εφέδρους που καλούνται σε μετεκπαίδευση εφεδρείας ΕΔΩ

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