Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο και τα κρίσιμα λεπτά πριν από την ανακοπή

Snapshot Τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την κατάρρευση και διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ.

Ο υπνοθεραπευτής και η γιατρός συζητούσαν για τη θεραπεία του Μαζωνάκη και επιδίωκαν να τον πείσουν να συνεχίσει τις θεραπείες.

Την ημέρα του θανάτου του, η τελευταία επικοινωνία μεταξύ υπνοθεραπευτή και γιατρού έγινε μετά τη μεταφορά του Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις θεραπευτικές πρακτικές, την επικοινωνία και τις συνθήκες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο υπνοθεραπευτής είχε γνωριστεί με τον Μαζωνάκη μέσω TikTok και δεν υπήρχε προηγούμενη σχέση του με την εταιρεία ή τη μάνατζερ του καλλιτέχνη. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο έρχεται να προστεθεί στα γεγονότα που εξετάζονται για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για ένα τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο, το οποίο, σύμφωνα με το Mega πραγματοποιήθηκε ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε αρχίσει να προκαλεί ανησυχία.

Η συγκεκριμένη επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τοποθετείται χρονικά λίγο πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διακομιδή του με το ΕΚΑΒ. Οι Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί, ποιος ήταν ο λόγος της επικοινωνίας με τον αναισθησιολόγο και ποια ήταν η εικόνα που είχε μεταφερθεί εκείνη τη στιγμή για την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά πλέον το ερώτημα τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο τις ώρες πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ και ποια ήταν η κατάσταση του 54χρονου καλλιτέχνη όταν πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την έρευνα η Ιωάννα Γάκα και ο υπνοθεραπευτής, φέρονται να συζητούσαν για την πορεία της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη και για το σύνολο των υπηρεσιών που θα του παρέχονταν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να διατηρηθεί η επαφή του τραγουδιστή με το συγκεκριμένο ιατρείο. Μάλιστα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική να επιστρέψει για νέα θεραπεία, φέρεται να παρενέβη προκειμένου να τον μεταπείσει.

Σύμφωνα με το Mega, το χρονικό τοποθετείται δύο ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ο 62χρονος υπνοθεραπευτής συναντήθηκε με τον τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης φέρεται να επικοινώνησε με τη γιατρό, με τους δύο να συζητούν για τις θεραπείες που θα ακολουθούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο καλλιτέχνης πήγε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία.

Η επικοινωνία ανάμεσα στη γιατρό και τον υπνοθεραπευτή συνεχίστηκε και εκείνη την ημέρα.

Υπνωτιστής: -Ήρθε ο Μαζώ από εκεί;

Γιατρός: -Ήρθε ναι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν επιθυμούσε να επιστρέψει την επόμενη ημέρα για πλασμαφαίρεση.

Σε αυτό το σημείο καταγράφεται νέα επικοινωνία μεταξύ των δύο συνεργατών.

Γιατρός: Δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση.

Υπνωτιστής: Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ.

Όπως προκύπτει από την αλληλουχία των μηνυμάτων που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο υπνοθεραπευτής ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να τον πείσει να επιστρέψει στο ιατρείο.

Η επόμενη ημέρα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, θα ήταν και η τελευταία ημέρα της ζωής του τραγουδιστή.

Τα μηνύματα την ημέρα του θανάτου

Το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου, ο υπνοθεραπευτής βρισκόταν σε συνεδρία στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κηφισιά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θέλησε να πληροφορηθεί εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τελικά μεταβεί στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.

Υπνωτιστής: Ήρθε ο Μαζωνάκης; Όλα καλά;

Γιατρός: Όχι ακόμα άργησε.

Λίγο αργότερα, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ξάπλωσε για να ξεκουραστεί. Στις 14:44, η γιατρός τού έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από το ιατρείο, συνοδεύοντάς την με μία καρδιά και το μήνυμα «όλα καλά».

Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με την εξέλιξη των γεγονότων, κανείς από τους δύο δεν γνώριζε την τραγική κατάληξη που θα ακολουθούσε.

Λίγο πριν από τις 17:00, στις 16:50, ο 62χρονος υπνοθεραπευτής επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη γιατρό. Εκείνη δεν απάντησε.

Δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, η γιατρός έστειλε νέα μηνύματα στον συνεργάτη της.

Γιατρός: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ»

Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

Γιατρός: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν»

Υπνοθεραπευτής: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του».

Υπνοθεραπευτής: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν πλέον μέρος της αλληλουχίας των γεγονότων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Η επικοινωνία της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, οι θεραπείες που είχαν προγραμματιστεί, η επιμονή για την επιστροφή του τραγουδιστή στο ιατρείο και όσα ακολούθησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασής του βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Παράλληλα, εξετάζεται το κατά πόσο οι συγκεκριμένες πρακτικές, οι θεραπευτικές επιλογές και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν συνδέονται με την τραγική κατάληξη.

Τα πρόσωπα του περιβάλλοντος του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθούν να ζητούν να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα μηνύματα που έχουν αποκαλυφθεί επιχειρούν να ρίξουν περισσότερο φως στο τελευταίο 48ωρο του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό και το ερώτημα που έχει τεθεί σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και το εάν η μέθη μπορεί να έπαιξε ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασής του.

«Ο Μαζωνάκης είχε βρει από το TikTok τον υπνοθεραπευτή, δεν ξέραμε τι ήθελε να κάνει»

Σημαντική είναι και η μαρτυρία συνεργάτη του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος μίλησε στο Mega για τον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής ήρθε σε επαφή με τον υπνοθεραπευτή.

Ο συνεργάτης ξεκαθάρισε ότι ούτε η εταιρεία ούτε η μάνατζερ του καλλιτέχνη είχαν προηγούμενη σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Όπως περιέγραψε, η ομάδα του τραγουδιστή είχε συναντηθεί μαζί του σε καφέ για να συζητήσει επαγγελματικά ζητήματα, όταν εμφανίστηκε ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο γνώριζε ήδη ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Δεν έχουμε καμία σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον υπνοθεραπευτή. Ούτε εμείς σαν εταιρεία, ούτε η μάνατζερ που έκλεισε το ραντεβού. Πράγματι πήγαμε στο καφέ αυτό την Δευτέρα όλοι μαζί, με τον Γιώργο για να συζητήσουμε καλλιτεχνικά θέματα, τα οποία ετοιμάζαμε και θα ανακοινώναμε το επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, ήρθε ο υπνοθεραπευτής. Μας τον σύστησε ο Γιώργος κι εμείς φύγαμε για να συνεχίσουν το ραντεβού τους. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με το γεγονός. Η συγκεκριμένη κοπέλα, είναι μια απλή συνεργάτης της εταιρείας, της είχε ζητήσει ο Γιώργος να κλείσει ένα ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή, τον οποίο ο ίδιος είχε βρει μέσα από το Tik Tok και αυτό έκανε. Έκλεισε απλά το ραντεβού. Ο Γιώργος δεν μας είχε μιλήσει καν για όλα αυτά, δεν ξέραμε τι ήθελε να κάνει, μακάρι να γνωρίζαμε, θα τον είχαμε αποτρέψει. Η θλίψη μας στην εταιρεία είναι τεράστια, χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης