Νέα τουρκική πρόκληση για την άλωση της Τριπολιτσάς: «Η ελληνική σφαγή δεν θα ξεχαστεί ποτέ»

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία να επαναφέρουν τους ισχυρισμούς για ελληνικές σφαγές.

Το τουρκικό δίκτυο TRT Haber γράφει σχετικά:

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, στην Τρίπολη, ελληνικές συμμορίες διέπραξαν μια από τις πιο αιματηρές σφαγές αμάχων στην ιστορία εναντίον ανυπεράσπιστων Τούρκων. Ενεργώντας υπό το πρόσχημα της επανάστασης, οι ελληνικές συμμορίες πραγματοποίησαν βάναυσες επιδρομές στην Τρίπολη για μέρες. Με νοοτροπία εισβολής, έσφαξαν χιλιάδες Τούρκους, ανεξάρτητα από το αν ήταν γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι ή βρέφη.

Ιστορικά έγγραφα και εκθέσεις διεθνών παρατηρητών έχουν επανειλημμένα αποκαλύψει τις θηριωδίες που διέπραξαν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων.

Οι τραγικές συνέπειες που άφησαν πίσω τους οι εισβάλλουσες ελληνικές δυνάμεις και οι ένοπλες ομάδες που ενεργούσαν σύμφωνα με τη Μεγάλη Ιδέα έχουν καταγραφεί στην ιστορία ως μια ανθρωπιστική τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους.

Η ελληνική επανάσταση που ξέσπασε στην Πελοπόννησο το 1821 μετατράπηκε σε μια άθλια σφαγή Τούρκων, μεταμφιεσμένη σε αγώνα για ανεξαρτησία. Σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί η τουρκική παρουσία στην περιοχή, 40.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων, σφαγιάστηκαν.

Το βίντεο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το δημοσίευμα του τουρκικού μέσου συνοδεύεται και από βίντεο φτιαγμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επικαλούνται ξένους ερευνητές

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος οι Τούρκοι επικαλούνται ξένους ερευνητές:

Αναφορές από Δυτικούς παρατηρητές και ξένους μάρτυρες κατέγραψαν αυτή την θηριωδία που διέπραξαν οι Έλληνες ως μια κατάφωρη σφαγή στην οποία σφαγιάστηκαν ανυπεράσπιστοι πολίτες.

Ο Αμερικανός συγγραφέας Μακάρθι αναφέρει τα εξής:

«Για τρεις ημέρες οι φτωχοί Τούρκοι έποικοι υποβλήθηκαν στην λαγνεία και τη σκληρότητα ενός άγριου όχλου. Δεν γινόταν καμία διάκριση με βάση το φύλο ή την ηλικία. Ακόμα και γυναίκες και παιδιά βασανίστηκαν πριν θανατωθούν. Η σφαγή ήταν τόσο μεγάλης κλίμακας που ακόμη και ο Κολοκοτρώνης, ο αρχηγός των συμμοριών, είπε ότι όταν μπήκε στην πόλη, ξεκινώντας από την άνω πύλη της ακρόπολης, οι οπλές του αλόγου του δεν άγγιξαν ποτέ το έδαφος. Το μονοπάτι της γιορτής της νίκης που ακολούθησε ήταν στρωμένο με ένα σάβανο από πτώματα.»