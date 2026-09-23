Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές

Η καθημερινότητα της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ιωάννα Γάκα κρατείται από τις 17 Σεπτεμβρίου στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, απομονωμένη από τον γενικό πληθυσμό.
  • Δεν προαυλίζεται για να περιορίζεται η άμεση επαφή της με άλλες κρατούμενες και αποφεύγει να ακούει τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ζήτησε επισκευές και βιολογικό καθαρισμό στο κελί της, που ήταν προηγουμένως της Ειρήνης Μουρτζούκου, και της επιτράπηκαν ειδικά στρώμα και υποαλλεργικό μαξιλάρι.
  • Η παρουσία της έχει σχολιαστεί έντονα στο εσωτερικό των φυλακών, με ορισμένες κρατούμενες να της αποδίδουν προσωνύμια λόγω των αιτημάτων της για τις συνθήκες διαμονής.
  • Δεν επιβεβαιώνεται αν μοιράζεται το κελί της με άλλες κρατούμενες ή ποιες συγκεκριμένες γυναίκες της ίδιας πτέρυγας έχουν καθημερινή επαφή μαζί της.
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Δύσκολες φέρεται να είναι οι πρώτες ημέρες της Ιωάννα Γάκα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη γιατρός δεν έχει μέχρι στιγμής βγει ούτε για ένα δευτερόλεπτο στον χώρο όπου προαυλίζονται οι υπόλοιπες κρατούμενες.

Ο λόγος φέρεται να είναι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος της. Από τον χώρο του προαυλισμού υπάρχει οπτική επαφή μέσα από τα κενά του χώρου κράτησης και, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η Iωάννα Γάκα δέχεται φωνές και σχόλια από συγκρατούμενές της.

Ιδιαίτερη είναι και η στιγμή κατά την οποία από τον προαύλιο χώρο ακούγονται τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία βάζουν οι κρατούμενες. Η παρουσία των τραγουδιών του αείμνηστου καλλιτέχνη φέρεται να αποτελεί μια δύσκολη στιγμή για την Ιωάννα Γάκα, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό του.

Οι φθορές στο κελί που είχε χρησιμοποιήσει η Μουρτζούκου

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι συνθήκες του χώρου στον οποίο κρατείται. Πρόκειται για το κελί στο οποίο είχε κρατηθεί προηγουμένως η Ειρήνη Μουρτζούκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προηγούμενη παραμονή της στον χώρο είχε αφήσει πίσω της φθορές, με αναφορές ακόμη και για σπασμένα παράθυρα και προβλήματα στα είδη υγιεινής.

Για τον λόγο αυτό, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να ζήτησε να γίνουν συγκεκριμένες εργασίες και να αποκατασταθούν οι ζημιές, ώστε ο χώρος να είναι κατάλληλος για τη διαμονή της.

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