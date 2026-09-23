Άγιο Όρος: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος μετά από εκτροπή μηχανήματος έργου

Snapshot Ένας 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από εκτροπή μηχανήματος έργου κοντά στην Ιερά Μονή Ιβήρων στο Άγιο Όρος.

Το ατύχημα συνέβη στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και προκάλεσε τον εγκλωβισμό του άνδρα.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την ανάσυρσή του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 52χρονος ημεδαπός, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, πλησίον της Ιεράς Μονής Ιβήρων στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 14:30 για την εκτροπή μηχανήματος έργου, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του 52χρονου.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.