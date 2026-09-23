Συμβούλιο Ειρήνης: Θα παρουσιάσει σχέδιο ανάκαμψης ύψους 2,45 δισ. ευρώ για τη Γάζα

Δημιουργία κυβέρνησης, οικονομίας και υποδομών από το μηδέν προβλέπει το σχέδιο ανάκαμψης για τη Λωρίδα της Γάζας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Συμβούλιο Ειρήνης: Θα παρουσιάσει σχέδιο ανάκαμψης ύψους 2,45 δισ. ευρώ για τη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Συμβούλιο Ειρήνης των ΗΠΑ θα παρουσιάσει σχέδιο ανάκαμψης για τη Γάζα ύψους 2,45 δισ. δολαρίων με 66 έργα για ανοικοδόμηση και διακυβέρνηση.
  • Το σχέδιο καλύπτει έξι τομείς, όπως υποδομές, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικονομική ανάκαμψη, ψηφιακή μεταμόρφωση, νομικά θέματα και ασφάλεια, με κύρια δαπάνη περίπου 1 δισ. δολαρίων για υποδομές.
  • Η εφαρμογή του σχεδίου εξαρτάται από τη συνεργασία Ισραήλ και Χαμάς, ενώ οι ισραηλινές εκλογές και πολιτικές εξελίξεις αποτελούν σημαντικό εμπόδιο.
  • Οι συνολικές ζημιές στη Γάζα εκτιμώνται σε 35,2 δισ. δολάρια, με την πλήρη ανάκαμψη να απαιτεί 71,4 δισ. δολάρια στη δεκαετία.
  • Η χρηματοδότηση του σχεδίου δεν έχει εξασφαλιστεί πλήρως, αλλά το Συμβούλιο Ειρήνης ελπίζει σε στήριξη από διεθνείς δωρητές μόλις ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια.
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Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει ένα εξαμηνιαίο σχέδιο ανάκαμψης για τη Γάζα, ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση των μελών της.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, η πρόταση που περιλαμβάνει 66 έργα προσφέρει έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες για το πώς θα γίνει η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και διακυβέρνηση στη Γάζα.

Το σχέδιο είναι αποτέλεσμα ενός έτους εργασίας από δεκάδες άτομα, τόσο στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο περιλαμβάνει 28 χώρες-μέλη, όσο και στην παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση. Περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες δαπάνες για προσωρινή στέγαση, απομάκρυνση των ερειπίων, επισκευές νοσοκομείων, οικονομική ανάκαμψη και την αποστολή πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που εξασφάλισε το Axios.

«Το σχέδιο δείχνει πώς να σταθεί στα πόδια της μια κυβέρνηση από το μηδέν, μια οικονομία από τα ερείπια και μία περιοχή από την καταστροφή», δήλωσε αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης. Για να προχωρήσει το σχέδιο, το Συμβούλιο Ειρήνης χρειάζεται τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αν και η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν σε πτυχές του σχεδίου που είχαν συζητηθεί προηγουμένως, αρνήθηκε να ξεκινήσει την εφαρμογή του, κυρίως για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους εν όψει των ισραηλινών βουλευτικών εκλογών. Η Χαμάς συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα αλλά αυτό δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη καθώς το Ισραήλ δεν προτίθεται να εφαρμόσει κατάπαυση πυρός 14 ημερών πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποστρατιωτικοποίησης.

Το Συμβούλιο Ειρήνης ελπίζει ότι, μετά τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και τη συγκρότηση νέας ισραηλινής κυβέρνησης, θα μπορέσει επιτέλους να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκαμψης της Γάζας. Ωστόσο, είναι απίθανο οι ισραηλινές εκλογές να αναδείξουν έναν ξεκάθαρο νικητή και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα χρειαστεί σχηματισμός υπηρεσιακής κυβέρνησης. Μία τέτοια εξέλιξη θα υπονόμευε περαιτέρω την εφαρμογή της πρότασης για τη Γάζα.

Γάζα, παιδια

Γάζα

Οι ζημιές ανέρχονται σε 35,2 δισ. δολάρια

Στο σχέδιο υπάρχει η εκτίμηση ότι οι υλικές ζημιές στη Γάζα σε 35,2 δισεκατομμύρια δολάρια και σημειώνεται ότι η πλήρης ανάκαμψη και ανοικοδόμηση θα απαιτήσουν περίπου 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία.

Το σχέδιο χωρίζει τα 66 έργα σε έξι τομείς: ανάπτυξη υποδομών, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικονομική ανάκαμψη, ψηφιακή μεταμόρφωση, νομικά θέματα, καθώς και ειρήνη και ασφάλεια. Το μεγαλύτερο μερίδιο, ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αφορά τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων για προσωρινά καταλύματα, 275 εκατομμυρίων δολαρίων για την απομάκρυνση των ερειπίων και εκρηκτικών, 50 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση νοσοκομείων και 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την επισκευή του σοβαρά κατεστραμμένου οδικού δικτύου της Γάζας.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την επισκευή των συνοριακών διαβάσεων, την αποκατάσταση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, την εγκατάσταση 25.000 φορητών συστημάτων ηλιακής ενέργειας και τη μόνιμη κάλυψη των υπόγειων τούνελ που χρησιμοποιούσε η Χαμάς για την μεταφορά μαχητών και όπλων. Τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια ανέρχονται σε περίπου 885 εκατομμύρια δολάρια.

Το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση περίπου 275 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία μίας μόνιμης, οχυρωμένης βάσης στη Ράφα, ικανής να φιλοξενήσει 5.000 μέλη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), καθώς και επιπλέον 140 εκατομμύρια δολάρια για την πρόσληψη, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και την ανάπτυξη ενός πολυεθνικού σώματος ασφαλείας.

Άλλα 120 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για την κινητοποίηση της παλαιστινιακής αστυνομίας. Αν και χιλιάδες Παλαιστίνιοι από τη Γάζα έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί για να υπηρετήσουν στη νέα αστυνομική δύναμη της Γάζας, το Ισραήλ τους έχει εμποδίσει να εγκαταλείψουν τη Γάζα για να εκπαιδευτούν στην Αίγυπτο.

Συνολικά 20 εκατομμύρια δολάρια θα χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα επαναγοράς όπλων, το οποίο θα προσφέρει κίνητρα για την παράδοση όπλων και πυρομαχικών από τη Χαμάς και μέλη άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα, καθώς και για την ασφαλή απόρριψή τους. Σύμφωνα με το σχέδιο, η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα αναλάβει επίσης τη διαχείριση των συνοριακών διαβάσεων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, τόσο για εμπορεύματα όσο και για πολίτες.

γάζα

Σκηνές που έστησαν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη της Γάζας, στις 24 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Μία από τις πιο επείγουσες προτεραιότητες είναι η μετακίνηση των Παλαιστινίων από τις σκηνές στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια έχουν διατεθεί για μονωμένα τροχόσπιτα για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους. Ξεχωριστά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα χρηματοδοτήσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα με την ονομασία «Γειτονιά των Εμιράτων» στην περιοχή της Ράφα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στεγάσει 50.000 άτομα που ζουν επί του παρόντος σε σκηνές, με αυτόνομες παροχές.

Το σχέδιο διαθέτει επίσης περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για προγράμματα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας. Η πρόταση δεν περιορίζεται στην παροχή επείγουσας βοήθειας. Στόχος της είναι επίσης η δημιουργία της υποδομής μιας λειτουργικής παλαιστινιακής διοίκησης και η επανεκκίνηση του ιδιωτικού τομέα στη Γάζα.

Τα έργα περιλαμβάνουν ένα σύστημα ψηφιακής ταυτότητας, ψηφιακές πληρωμές, σύνδεση 4G, ηλεκτρονικά συστήματα υγείας και εκπαίδευσης, επιχορηγήσεις για την επανεκκίνηση μικρών επιχειρήσεων και ένα νέο επενδυτικό ταμείο για τη Γάζα.Το Συμβούλιο Ειρήνης και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη πρέπει να καθοδηγείται από τους Παλαιστινίους και να βασίζεται στην «παλαιστινιακή κυριότητα».Μια βασική πρόκληση είναι η χρηματοδότηση.

Προς το παρόν, το Συμβούλιο Ειρήνης και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση δεν έχουν εξασφαλίσει το σύνολο των 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Συμβουλίου Ειρήνης αναφέρουν ότι δεν χρειάζονται αμέσως το σύνολο του ποσού όταν η νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση εισέλθει στη Γάζα.

Οι αξιωματούχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους ότι, μόλις ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια, οι χώρες-δωρητές θα αναλάβουν δράση για τη χρηματοδότηση των διαφόρων έργων.Αναμένεται να παραστούν στην ενημέρωση του Συμβουλίου Ειρήνης σήμερα εκπρόσωποι από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της ΕΕ και αρκετών κρατών-μελών της που δεν συμμετέχουν στο Συμβούλιο.

Ο υψηλόβαθμος σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ηγήθηκε των προσπαθειών της κυβέρνησης για τη Γάζα, καθώς και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, θα μιλήσουν στην εκδήλωση. Ο ύπατος Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης Νικολάι Μλάντενοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο επικεφαλής της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης Αλί Σαάθ, ο διοικητής των Δυνάμεων Ασφάλειας της Παλαιστίνης (ISF) στρατηγός Τζάσπερ Τζέφερς και οι σύμβουλοι του Συμβουλίου Ειρήνης Γιακίρ Γκάμπαϊ, Λιράν Τάνκμαν, Άριε Λάιτστοουν και Τζος Γκρούενμπαουμ θα ενημερώσουν επίσης τους συμμετέχοντες.

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