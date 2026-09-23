Νετανιάχου κατά Μακρόν μετά την ομιλία του Γάλλου προέδρου στον ΟΗΕ: «Αλλόκοτος παραλογισμός»

Snapshot Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού χαρακτήρισε «αλλόκοτο παραλογισμό» τη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Χαμάς δεν ήταν ποτέ ενεργή στη Δυτική Όχθη.

Η ισραηλινή πλευρά παρέπεμψε στη δολοφονία του Γαλλοϊσραηλινού Νετανέλ Σουκρούν στη Δυτική Όχθη, που αποδόθηκε σε μέλος της Χαμάς.

Ο Μακρόν κατήγγειλε τις ισραηλινές ενέργειες και την έξαρση βίας από εποίκους στη Δυτική Όχθη, συνδέοντας τα με τις δυσκολίες εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών.

Οι σχέσεις Μακρόν-Νετανιάχου παραμένουν τεταμένες, με τον Νετανιάχου να προετοιμάζεται να υπερασπιστεί τις επιλογές της κυβέρνησής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Γαλλία είχε πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες, προκαλώντας έντονη αντίδραση από το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ στην ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά τις αναφορές του Γάλλου προέδρου στη Δυτική Όχθη και τη Χαμάς.

Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε «αλλόκοτο παραλογισμό» τη δήλωση Μακρόν ότι η Χαμάς «δεν υπήρξε ποτέ ενεργή» στη Δυτική Όχθη.

«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι «η άγνοια δεν αποτελεί δικαιολογία».

Η ισραηλινή πλευρά παρέπεμψε στη δολοφονία του Νετανέλ Σουκρούν, Γαλλοϊσραηλινού πατέρα έξι παιδιών, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το γραφείο Νετανιάχου, η επίθεση αποδόθηκε σε μέλος της Χαμάς.

Οι αναφορές του Μακρόν

Λίγο νωρίτερα, από το βήμα του ΟΗΕ, ο Μακρόν είχε ασκήσει κριτική στις ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη και στην έξαρση της βίας από εποίκους.

«Δείτε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, όπου βλέπουμε παραβιάσεις κάθε μέρα. Στο όνομα τίνος; Η Χαμάς δεν έχει χτυπήσει ποτέ στη Δυτική Όχθη», είπε, συνδέοντας τις εξελίξεις στην περιοχή με τη δυσκολία εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που ελέγχεται από τη Φάταχ, ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση σε τμήματα της Δυτικής Όχθης, ενώ η Χαμάς δεν κυβερνά την περιοχή όπως συμβαίνει στη Γάζα. Ωστόσο, έχει παρουσία και έχει συνδεθεί με επιθέσεις κατά Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη, γεγονός που βρέθηκε στο επίκεντρο της ισραηλινής αντίδρασης.

Στο φόντο η Γάζα και η λύση των δύο κρατών

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται ενώ οι σχέσεις Μακρόν και Νετανιάχου παραμένουν τεταμένες.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε καταγγείλει από το ίδιο βήμα την κατάσταση στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την «θέαμα που μας ντροπιάζει όλους», ενώ επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών.

Η Γαλλία είχε επίσης πρωταγωνιστήσει τον προηγούμενο χρόνο στην προσπάθεια αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από σειρά δυτικών χωρών, μια κίνηση που είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη, όπου έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα υπερασπιστεί τις επιλογές της κυβέρνησής του και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.