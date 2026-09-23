Τραμπ: Η κυβέρνηση της Κούβας «θα πέσει» – Συκοφαντία καταγγέλλει η Αβάνα

Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε για την Κούβα. Άμεση ήταν η αντίδραση της Αβάνας, με τον Μπρούνο Ροδρίγκες να υπερασπίζεται την κυριαρχία της χώρας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Η κυβέρνηση της Κούβας «θα πέσει» – Συκοφαντία καταγγέλλει η Αβάνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και προέβλεψε την πτώση της κυβέρνησής της από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
  • Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία του Τραμπ, ενώ η Αβάνα κατήγγειλε τις δηλώσεις ως ψευδείς και συκοφαντικές.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, τόνισε την κυριαρχία και το δικαίωμα της χώρας στην αυτοδιάθεση, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κούβα, παρά την άρνηση της κουβανικής πλευράς για τέτοιες συνομιλίες.
  • Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κούβας έχουν επιδεινωθεί με αυστηρότερες κυρώσεις και περιορισμούς, επιτείνοντας την οικονομική κρίση στο νησί, με προβλήματα στην παροχή πετρελαίου και ηλεκτροδότησης.
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Σε νέα, μετωπική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στην Κούβα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και προέβλεψε την πτώση της σημερινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η πίεση που ασκείται στην Αβάνα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

«Είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος. Αποτυγχάνει όπως ποτέ άλλοτε και θα πέσει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα».

Την ώρα που έκανε τις συγκεκριμένες αναφορές, μέλη της κουβανικής αντιπροσωπείας σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

Η απάντηση της Αβάνας

Η αντίδραση ήρθε λίγο αργότερα από τον υπουργό Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγκες, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη επικεφαλής της κουβανικής αντιπροσωπείας.

Ο Ροδρίγκες απέρριψε όσα είπε ο Τραμπ ως «ψέματα» και «συκοφαντίες», τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αρνείται, όπως υποστήριξε, να αποδεχθεί το δικαίωμα της Κούβας να είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. «Είμαστε χώρα ειρήνης και αξίζουμε ειρήνη», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί, κατά την έκφρασή του, «ψέματα» για να δικαιολογήσει την πίεση που ασκεί στην Κούβα και επανέλαβε τη θέση της Αβάνας περί δικαιώματος του κουβανικού λαού στην αυτοδιάθεση.

Ο Τραμπ μίλησε για διαπραγματεύσεις

Ο Τραμπ είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κούβα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το στάδιο των επαφών.

Η εικόνα αυτή δεν συμπίπτει πλήρως με όσα είχε δηλώσει η κουβανική πλευρά μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα. Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Μπρούνο Ροδρίγκες είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν σε εξέλιξη ούτε προγραμματίζονταν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, επικαλούμενος τη συνέχιση της αμερικανικής πολιτικής κυρώσεων.

Οι δύο πλευρές είχαν πάντως ανοίξει δίαυλο επαφών νωρίτερα μέσα στη χρονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποια ουσιαστική συμφωνία.

Η πίεση των ΗΠΑ στην Κούβα

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Αβάνας έχουν επιδεινωθεί αισθητά μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τον Ιανουάριο η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε μέτρα που περιόρισαν δραστικά την προμήθεια πετρελαίου προς το νησί. Οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επιβαρύνει μια ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση, με πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης και επανειλημμένες καταρρεύσεις του ενεργειακού δικτύου.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις σε έντεκα κουβανικές οντότητες και αξιωματούχους, με επίκεντρο μεταξύ άλλων τον τομέα του νικελίου και επιχειρήσεις που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις.

Η ρητορική του Τραμπ απέναντι στην Αβάνα έχει επίσης σκληρύνει μέσα στο 2026. Τον Μάρτιο είχε δηλώσει ότι μπορεί να κάνει «ό,τι θέλει» με την Κούβα και είχε μιλήσει ακόμη και για ενδεχόμενο αμερικανικού ελέγχου του νησιού. Η Αβάνα απέρριψε τότε οποιαδήποτε συζήτηση που θα αφορούσε αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας ή του συστήματος της χώρας.

Η ομιλία στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε ότι η Κούβα παραμένει ψηλά στην ατζέντα του Τραμπ για το δυτικό ημισφαίριο. Αυτή τη φορά, όμως, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε μέσα στην αίθουσα του ΟΗΕ, με την κουβανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεπε από το βήμα την πτώση της κυβέρνησης της Αβάνας.

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