Xάος σε πτήση από Κύπρο: Τους κατέβασε η αστυνομία επειδή κάπνιζαν ηλεκτρονικό τσιγάρο

Τέσσερις Βρετανοί αγνόησαν επιδεικτικά τις παρατηρήσεις του πληρώματος στη διαδρομή Λάρνακα - Μπέρμιγχαμ στις 16 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ένταση και καθυστερήσεις

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Xάος σε πτήση από Κύπρο: Τους κατέβασε η αστυνομία επειδή κάπνιζαν ηλεκτρονικό τσιγάρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τέσσερις Βρετανοί επιβάτες κάπνισαν ηλεκτρονικό τσιγάρο παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του πληρώματος σε πτήση από Λάρνακα προς Μπέρμιγχαμ στις 16 Σεπτεμβρίου.
  • Η συμπεριφορά τους προκάλεσε ένταση, διαμαρτυρίες από άλλους επιβάτες και δυσφορία, ειδικά σε παιδιά μέσα στην καμπίνα.
  • Με την προσγείωση στο Μπέρμιγχαμ, η αστυνομία ανέλαβε δράση και οι τέσσερις επιβάτες κατέβηκαν από το αεροσκάφος για να δώσουν εξηγήσεις.
  • Η επέμβαση της αστυνομίας και η καθυστέρηση που προκλήθηκε κράτησαν πάνω από 20 λεπτά, αυξάνοντας την ταλαιπωρία των υπόλοιπων ταξιδιωτών.
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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πτήση αεροπλάνου από τη Λάρνακα προς το Μπέρμιγχαμ, όταν τέσσερις επιβάτες αποφάσισαν να αγνοήσουν τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Η πεντάωρη πτήση της 16ης Σεπτεμβρίου εξελίχθηκε σε δοκιμασία για δεκάδες ταξιδιώτες. Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, όλοι τους βρετανικής υπηκοότητας, ξεκίνησαν να ατμίζουν λίγη ώρα μετά την απογείωση από την Κύπρο. Παρά τις συνεχείς υποδείξεις και τις αυστηρές προειδοποιήσεις των αεροσυνοδών, η παρέα δεν πτοήθηκε. Έκρυβαν τις συσκευές ανάμεσα στα πόδια τους και συνέχιζαν να καπνίζουν στα κρυφά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των ανθρώπων που κάθονταν γύρω τους. Οι διαμαρτυρίες δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.

Τη στιγμή της επέμβασης της αστυνομίας κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο η 31χρονη Annalise Galstaun. Σύμφωνα με την ίδια, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική και αρκετά παιδιά ξέσπασαν σε κλάματα από την αναστάτωση. «Μιλάμε για ενήλικους ανθρώπους που απλώς δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν να προσγειωθούμε για να καπνίσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα τούς είχε κάνει επανειλημμένα συστάσεις, ενώ υπήρξε και επίσημη καταγγελία από συνεπιβάτη τους.

Η είσοδος των αστυνομικών και το βίντεο

Με το που τροχοδρόμησε το αεροσκάφος στο Μπέρμιγχαμ, η κατάσταση πήρε επίσημη τροπή. Στο υλικό που κυκλοφόρησε, μέλος του πληρώματος ακούγεται να ενημερώνει ότι «η Αστυνομία τους περιμένει κάτω». Λίγα δευτερόλεπτα μετά, αστυνομικός μπήκε στην καμπίνα και απευθύνθηκε ευθέως στην τετράδα: «Θέλετε να κατεβείτε, παρακαλώ;».

Πρώτη σηκώθηκε από τη θέση της μια γυναίκα με γκρίζα μαλλιά, ακολουθούμενη από τα υπόλοιπα τρία άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν εκτός αεροσκάφους για να δώσουν εξηγήσεις. Η όλη διαδικασία κράτησε πάνω από 20 με 25 λεπτά στο έδαφος, παρατείνοντας την ταλαιπωρία του κόσμου.

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