Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η ανατριχιαστική αναφορά της στις κηδείες δυο μήνες πριν το θάνατό της

«Είμαι τόσο τυχερή! Το σπίτι μου είναι τόσο γεμάτο από πανέμορφα λουλούδια που μοιάζει με γραφείο κηδειών!»

Μάνος Χατζηγιάννης

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η ανατριχιαστική αναφορά της στις κηδείες δυο μήνες πριν το θάνατό της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έκανε αναφορά σε κηδείες δύο μήνες πριν από τον θάνατό της, περιγράφοντας το σπίτι της γεμάτο λουλούδια σαν γραφείο κηδειών.
  • Ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, θυμάται την τελευταία τους σύντομη συνάντηση στην Tate Gallery του Λονδίνου μετά τα 36α γενέθλιά της.
  • Ο Σπένσερ έγραψε τον επικήδειο της Νταϊάνα, επιχειρώντας να αποτυπώσει τη συγκίνηση της τελευταίας τους συνάντησης και τον ξαφνικό χαρακτήρα του θανάτου της.
  • Ο ίδιος προκάλεσε αντιπαραθέσεις με ισχυρισμούς στο βιβλίο του, που αμφισβητήθηκαν από τον βασιλιά Κάρολο.
  • Το βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister» κυκλοφορεί ήδη και περιλαμβάνει προσωπικές αναμνήσεις και αποκαλύψεις για την πριγκίπισσα Νταϊάνα.
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Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έκανε μια προφητική αναφορά στα γραφεία κηδειών μόλις δύο μήνες πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Στο νέο του βιβλίο, ο μικρότερος αδελφός της Νταϊάνα, ο Τσαρλς Σπένσερ, θυμάται ότι στα 36α και τελευταία γενέθλιά της — την 1η Ιουλίου 1997 — ένα μέλος της οικογένειας είχε στείλει στην αδελφή του «ένα μπουκέτο ως δώρο γενεθλίων» και ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε γράψει για να τους ευχαριστήσει: «Είμαι τόσο τυχερή! Το σπίτι μου είναι τόσο γεμάτο από πανέμορφα λουλούδια που μοιάζει με γραφείο κηδειών!»

Ο Σπένσερ γράφει επίσης στις αναμνήσεις του, «Swan Song: Diana, My Sister», για μια τυχαία συνάντηση με τη Νταϊάνα στην Tate Gallery του Λονδίνου λίγο μετά τα γενέθλιά της. Ο Σπένσερ, που σήμερα είναι 62 ετών, ρώτησε τη μεγαλύτερη αδελφή του αν «πέρασε καλά τα γενέθλιά της, βεβαιώθηκε ότι το δώρο μου είχε παραληφθεί χωρίς πρόβλημα και την αγκάλιασε πριν επιστρέψουμε στα αντίστοιχα τραπέζια μας για να φάμε».

Σημειώνει με μια αίσθηση τρόμου: «Είχαμε μόνο εκείνη τη σύντομη συνομιλία, χωρίς να ξαναδούμε ποτέ ο ένας τον άλλον», αναφερόμενος στον τραγικό θάνατό της σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997.

Στο βιβλίο, ο Σπένσερ αναπολεί τη συγγραφή του επικήδειου της αδελφής του, μόλις δύο μήνες αργότερα, μετά τον συγκλονιστικό θάνατό της στη σήραγγα Pont de l’Alma του Παρισιού. Θυμάται ότι αποφάσισε «να συμπεριλάβει τη συγκίνηση αυτής της τελευταίας συνάντησης στον επικήδειο, ως υπενθύμιση του πόσο ξαφνικός και απροσδόκητος μπορεί να είναι ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου». «Και να 'μαι λοιπόν, μόλις δύο μήνες αργότερα, προσπαθώντας να γράψω κάτι κατάλληλο για την κηδεία της», αναπολεί στο σπαρακτικό αυτό έργο.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του βιβλίου την Τρίτη, ο Σπένσερ βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων λόγω των ισχυρισμών του στο βιβλίο.

Αφού ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο πρώην σύζυγος της Νταϊάνα, ο Βασιλιάς Κάρολος, είπε ότι η Νταϊάνα «σύντομα θα ξεχαστεί», ο ίδιος ο μονάρχης εξέδωσε μια αυστηρή δήλωση αμφισβητώντας την ακρίβεια των αναμνήσεων του Σπένσερ.

Το βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister» κυκλοφορεί ήδη.

Με πληροφορίες από pagesix.com

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