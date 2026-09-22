Λαμία: Μπλόκο της Τροχαίας έβγαλε λαβράκι - Πεζός «φορτωμένος» κάνναβη και βαρύ ποινικό μητρώο

Snapshot Στη Λαμία συνελήφθη αλλοδαπός πεζός στον αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος είχε μαζί του 335,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο άνδρας ήταν δραπέτης με ένταλμα σύλληψης για ληστεία, παραβάσεις όπλων και εκρηκτικών, και είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο ετών.

Η προανάκριση ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για τη διερεύνηση των συνθηκών της σύλληψης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την εκτέλεση των ποινών και την προφυλάκισή του. Snapshot powered by AI

Μια τυχαία, αλλά επιτυχημένη επιχείρηση των αστυνομικών του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Φθιώτιδας οδήγησε το πρωί της Τρίτης (22/9) στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος αποδείχθηκε «λαβράκι» για τις διωκτικές αρχές.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται πεζός κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Η παρουσία του στο σημείο κίνησε τις υποψίες των τροχονόμων οι οποίοι τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Η νάιλον σακούλα και το βαρύ παρελθόν

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι τροχονόμοι έβγαλαν λαβράκι καθώς στην κατοχή του πεζού βρέθηκε μια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε 335,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Η έκπληξη των Αρχών ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του. Όπως προέκυψε ο αλλοδαπός ήταν δραπέτης ή φυγάς, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν βαριές δικαστικές αποφάσεις και διωκτικά έγγραφα και συγκεκριμένα ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών του 11ου Τακτικού Τμήματος Αθηνών για τα αδικήματα της ληστείας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών καθώς και καταδικαστική απόφαση του Δ΄ Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών για υποθέσεις όπλων και εκρηκτικών υλών.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο καταζητούμενος βρέθηκε να περπατά στον αυτοκινητόδρομο έχοντας μαζί του τα ναρκωτικά.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τη νέα παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να δρομολογηθεί η εκτέλεση των ποινών του και η προφυλάκισή του.

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