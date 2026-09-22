«Άσπρισε» ο Όλυμπος: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στις ψηλές κορυφές

Snapshot Τα πρώτα χιόνια της σεζόν έπεσαν στις ψηλές κορυφές του Ολύμπου στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η πτώση της θερμοκρασίας και η αλλαγή καιρού προκάλεσαν χιονόπτωση σε μεγάλο υψόμετρο.

Οι ορεινές κορυφογραμμές και τα καταφύγια καλύφθηκαν από χιόνι, δημιουργώντας φθινοπωρινό τοπίο.

Οι ορειβάτες και οδηγοί βουνού καλούνται να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες πριν τις εξορμήσεις.

Ο καιρός στα ορεινά παραμένει μεταβλητός και απαιτεί συνεχή ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Την εμφάνισή τους στις ψηλές κορυφές του Ολύμπου έκαναν σήμερα Τρίτη (22/9) την εμφάνισή τους.

Η αλλαγή του καιρού σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά είχαν ως αποτέλεσμα οι πτώρες νιφάδες χιονιού να κάνουν την εμφάνισή τους στις ψηλότερεςκορυφές του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φθινοιπωρινό σκηνικό.

Η χιονόπτωση εκδηλώθηκε σε μεγάλο υψόμετρο, «ντύνοντας» στα λευκά τα ορεινά καταφύγια και τις κορυφογραμμές.

Δείτε το βίντεο του ForecastWeatherGreece:

Οι λάτρεις της ορειβασίας και οι οδηγοί βουνού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πριν από κάθε εξόρμηση, καθώς ο καιρός στα ορεινά παραμένει μεταβλητός.

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