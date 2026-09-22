Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για βρέφος 4 μηνών - Από Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο σε 9 λεπτά

Snapshot Ένα βρέφος 4 μηνών μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια της ΕΛΑΣ.

Οι δικυκλιστές των ομάδων «Ζ» και «ΔΙΑΣ» συνόδευσαν το όχημα από τη Σταυρούπολη προς το νοσοκομείο.

Η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε μόλις εννέα λεπτά χάρη στην αστυνομική συνοδεία που άνοιξε τον δρόμο.

Η άμεση ανταπόκριση της Άμεσης Δράσης συνέβαλε στην ταχεία μεταφορά του βρέφους για νοσοκομειακή φροντίδα. Snapshot powered by AI

Γέφυρα ζωής στήθηκε από την ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη για τη μεταφορά ενός βρέφους τεσσάρων μηνών, το οποίο έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής φροντίδας.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για την κίνηση ιδιωτικού οχήματος που μετέφερε το βρέφος από τον Λαγκαδά με κατεύθυνση το νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Για την ταχύτερη δυνατή μετακίνηση, δικυκλιστές αστυνομικοί των ομάδων «Ζ» και «ΔΙΑΣ» ανέλαβαν τη συνοδεία του οχήματος, ξεκινώντας την πομπή στις 11:26.

Οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν τον δρόμο στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, επιτυγχάνοντας την άφιξη του οχήματος στο Ιπποκράτειο στις 11:35, μέσα σε χρονικό διάστημα εννέα λεπτών.

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης