Επιστημονική Ημερίδα για την Άνοια από το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και το Μητροπολιτικό

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Care4Elders, με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer

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Επιστημονική Ημερίδα για την Άνοια από το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και το Μητροπολιτικό
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Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνδιοργανώνουν την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη φροντίδα της άνοιας: Από την κατανόηση της άνοιας στη σύγχρονη ανθρωποκεντρική φροντίδα».

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer και στο πλαίσιο του πρωτοποριακού ευρωπαϊκού προγράμματος Care4Elders, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών για τη διαχείριση της άνοιας και την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος που τη συνοδεύει.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα παρουσιαστούν η πορεία, τα αποτελέσματα και οι μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού προγράμματος Care4Elders, καθώς και το κλινικό πλαίσιο πρόληψης, αξιολόγησης και αποτελεσματικής διαχείρισης των συμπεριφορικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων της άνοιας. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν θεματικές που αφορούν την ανθρωποκεντρική φροντίδα, τη θεραπευτική σχέση και την αποτελεσματική επικοινωνία με τα άτομα που ζουν με άνοια, τις μη φαρμακευτικές και φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς και την ευημερία και υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, φροντιστές, φοιτητές, καθώς και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση της άνοιας και να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας κοινωνίας με περισσότερη γνώση, κατανόηση και αποδοχή.

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Η διοργάνωση εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από τη δύναμη της ανθρώπινης φροντίδας και τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν η επιστημονική γνώση και η καινοτομία.

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Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 17:30–19:30

Τοποθεσία: Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, Αγίας Ζώνης 39, Κυψέλη

Δηλώσεις συμμετοχής: https://shorturl.at/EUVn6

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Care4Elders – Developing innovative practices for tackling dementia and eliminate stigma συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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