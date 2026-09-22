Telekom: Η μάρκα – συνώνυμο εμπειριών που συνδέουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Η COSMOTE TELEKOM εξελίχθηκε σε Telekom, ολοκληρώνοντας μια πορεία που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, όταν η μάρκα Telekom τοποθετήθηκε δίπλα στη μάρκα COSMOTE.

Πλέον, η ταυτότητα της Telekom έχει υιοθετηθεί πλήρως από τον Όμιλο ΟΤΕ. Η αλλαγή είναι ορατή σε καταστήματα, σε προϊόντα, σε υπηρεσίες και σε ψηφιακά κανάλια.

Τα καταστήματα COSMOTE έχουν μετονομαστεί σε Telekom, το COSMOTE 5G έγινε Telekom 5G και το COSMOTE Fiber Telekom Fiber. Το COSMOTE App εξελίχθηκε σε Telekom App, το επίσημο website βρίσκεται πλέον στο telekom.gr και οι σελίδες στα social media εμφανίζονται ως Telekom GR.

Η Telekom πέρα από τις τηλεπικοινωνίες

Ποια είναι, όμως, η μάρκα που έχει κάνει δυναμική είσοδο στη χώρα μας;

Η Telekom είναι σήμερα η πολυτιμότερη μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, η κορυφαία στην Ευρώπη και μία από τις ισχυρότερες διεθνώς, σύμφωνα με τη μελέτη «Brand Finance Global 500». Η μάρκα φέρνει μαζί της την τεράστια δυναμική της Telekom, ενός παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού ομίλου, συνυφασμένου με την τεχνολογία και την καινοτομία, με κυρίαρχη παρουσία τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

Πέρα από τους αριθμούς, η δύναμη της μάρκας εδράζεται στη φιλοσοφία του Digital Optimism: Στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται μέσα από τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση και ότι, σε έναν κόσμο όπου άτομα, επιχειρήσεις και κοινωνίες είναι περισσότερο αλληλένδετοι από ποτέ, η ψηφιακή τεχνολογία και η συνδεσιμότητα μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για πρόοδο, συνεργασία και ευημερία.

Το purpose της εταιρείας, «We won’t stop until everyone is connected», εκφράζει τη δέσμευσή της για έναν κόσμο όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις δυνατότητες της ψηφιακής κοινωνίας.

Η παρουσία της, όμως, δεν περιορίζεται στις τηλεπικοινωνίες. Η Telekom εδώ και πολλά χρόνια συνδέεται με χώρους όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, μοιράζονται όσα αγαπούν και δημιουργούν κοινές εμπειρίες: Τα γήπεδα, τις συναυλίες, τις μεγάλες διοργανώσεις και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αυτό αποτυπώνεται στο παγκόσμιο brand promise της Telekom, «Connecting your world»: Την υπόσχεση να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους.

Η προσέγγιση αυτή εξηγεί το ευρύ πλέγμα χορηγιών και συνεργασιών της. Σήμερα, η μάρκα Telekom δεσπόζει σε μεγάλα venues και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον παγκόσμιο χαρακτήρα της -από τα μεγάλα γήπεδα των ΗΠΑ έως το Telekom Dome στη Βόννη και, πλέον, το Telekom Center Athens.

Από το Las Vegas μέχρι το Kansas

Η T-Mobile US, μέλος του Ομίλου Telekom από το 2001, που προσφέρει τις υπηρεσίες της με το brand T‑Mobile, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.

Στο Las Vegas, η T-Mobile Arena βρίσκεται από το 2016 στην καρδιά του Las Vegas Strip. Με χωρητικότητα 20.000 θεατών, φιλοξενεί κάθε χρόνο περίπου 100 έως 150 εκδηλώσεις: Από hockey, UFC, πυγμαχία και μπάσκετ έως μεγάλες συναυλίες και άλλα ζωντανά θεάματα.

Η T-Mobile US είναι χορηγός ονοματοδοσίας του χώρου, ενώ οι πελάτες της έχουν πρόσβαση σε VIP εμπειρίες και άλλα προνόμια.

Στο Kansas City, το T-Mobile Center έχει υποδεχθεί περισσότερους από 12 εκατομμύρια επισκέπτες από το 2007. Με δυνατότητα φιλοξενίας 20.000 ατόμων, αποτελεί προορισμό για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, συναυλίες και άλλα γεγονότα ψυχαγωγίας.

Στη Βόννη, μια σχέση που μετρά δεκαετίες

Η παρουσία της Telekom δεν περιορίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στη Βόννη, το Telekom Dome είναι η έδρα των Telekom Baskets Bonn. Η Telekom είναι χορηγός ονοματοδοσίας του γηπέδου από το 2008, ενώ η σχέση της με την ομάδα πηγαίνει ακόμη πιο πίσω, καθώς είναι title και main sponsor από την ίδρυση της ομάδας, το 1995.

Το Telekom Dome αποτελεί σημείο αναφοράς για το μπάσκετ στην πόλη. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης δράσεις για την ανάπτυξη του αθλήματος και τη νέα γενιά.

Όταν η Formula 1 γίνεται κάτι περισσότερο από έναν αγώνα

Ένα διαφορετικό μοντέλο συνεργασίας συναντάται ξανά στο Las Vegas.

Η T-Mobile US είναι Exclusive 5G Partner του Formula 1 Las Vegas Grand Prix. Εδώ δεν πρόκειται για χορηγία ονοματοδοσίας ενός γηπέδου, αλλά για μια συνεργασία στην οποία η τεχνολογία γίνεται μέρος της ίδιας της διοργάνωσης.

Το δίκτυο 5G χρησιμοποιείται για λειτουργίες όπως η έκδοση και ο έλεγχος εισιτηρίων και οι πληρωμές, για τη μετάδοση περιεχομένου μέσω συνδεδεμένων καμερών και drones, αλλά και για ψηφιακές εμπειρίες μέσα από την επίσημη εφαρμογή του αγώνα.

Και τώρα, η Ελλάδα

Μία από τις πιο ορατές εκφράσεις της παρουσίας της μάρκας στην Ελλάδα είναι το Telekom Center Athens.

Η Telekom είναι χορηγός ονοματοδοσίας για πέντε χρόνια, έως το 2030, όχι μόνο του κλειστού γηπέδου μπάσκετ, αλλά και του συνολικού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου.

Το Telekom Center Athens περιλαμβάνει το πλήρως ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο, τις προπονητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο, μαζί με το Parking P5, όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στόχος είναι να εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο προορισμό που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, φιλοξενώντας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, συναυλίες και φεστιβάλ, συνέδρια και πολιτιστικά γεγονότα, μαζί με χώρους αναψυχής και εστίασης.

Telekom | Συνδέουμε τον κόσμο σου

Από την T-Mobile Arena στο Las Vegas μέχρι το Telekom Dome στη Βόννη και, πλέον, το Telekom Center Athens, οι χώροι, οι αγορές και οι συνεργασίες διαφέρουν.

Ο κοινός παρονομαστής είναι η παρουσία της Telekom εκεί όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος γύρω από τον αθλητισμό, τη μουσική και την ψυχαγωγία -και όπου η σύνδεση αποκτά μια διάσταση πέρα από τα δίκτυα.