Η P&G ενισχύει την πρωτοβουλία των Πάρκων Τσέπης και επεκτείνεται στα σχολεία

Η P&G, η εταιρία πίσω από γνωστές μάρκες προϊόντων όπως Ariel, Pampers, Always, παρουσιάζει το πρόγραμμα «Πάρκα Τσέπης στα σχολεία», μια πρωτοβουλία που επεκτείνει τη δράση των πάρκων τσέπης στο σχολικό χώρο. Το πρώτο σχολικό πάρκο τσέπης δημιουργείται στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, με στόχο την αναδιαμόρφωση μέρους της σχολικής αυλής σε έναν χώρο που ενισχύει τη σύνδεση των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον, σε συνεργασία με την Οργάνωση ΓΗ και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η νέα πρωτοβουλία αποτελεί τη φυσική εξέλιξη μιας μακροχρόνιας δέσμευσης της P&G, η οποία από το 2021 έχει δημιουργήσει 26 Πάρκα Τσέπης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο λειτουργικών δημόσιων χώρων. Μετά τις γειτονιές, το πρόγραμμα μεταφέρεται πλέον στις σχολικές αυλές, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους ως χώρων όπου τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους.

Η παρέμβαση βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που συνδυάζει τη φύτευση, τη δημιουργία χώρων σκίασης και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας της αυλής, ώστε ο χώρος να αξιοποιείται με περισσότερους τρόπους κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, στο χώρο:

Δημιουργήθηκε σχολικός λαχανόκηπος με εποχικά λαχανικά, που ενισχύει την παρουσία του φυσικού στοιχείου. Ο λαχανόκηπος θα λειτουργεί ως υπαίθριο εργαστήριο βιωματικής μάθησης, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κύκλο ανάπτυξης των φυτών, να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και υπευθυνότητας και να έρθουν σε επαφή με τη φύση.

Υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις σκίασης και φύτευσης, που συντελούν στη δημιουργία πιο ευχάριστων συνθηκών χρήσης της αυλής, ενισχύοντας τη λειτουργικότητά της και την αξιοποίησή της κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Τοποθετήθηκε νέος εξοπλισμός με φυσικά υλικά, όπως ξύλινη περίφραξη για την προστασία και οριοθέτηση του χώρου, ξύλινη πέργκολα για τη δημιουργία σημείων σκίασης και κορμοί δέντρων που λειτουργούν ως φυσικά καθιστικά, ενώ παράλληλα προστέθηκε και μαύρος πίνακας που θα εξυπηρετεί τη λειτουργία υπαίθριας τάξης.

Η παρέμβαση καλύπτει συνολικά έκταση 280 m², στην οποία έχουν προστεθεί περισσότερα από 330 δέντρα και φυτά, με τους εργαζόμενους της εταιρίας να συμβάλλουν προσωπικά στην εκτέλεση του έργου με στόχο να αναβαθμίσουν το σχολικό χώρο και να ενισχύσουν την καθημερινή εμπειρία των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

H Κορίνα Λάζαρη, P&G Corporate Communications Director, δήλωσε:

«Στην P&G, πιστεύουμε ότι οι δημόσιοι χώροι αποτελούν προέκταση του σπιτιού μας και επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Μετά από μια διαδρομή που περιλαμβάνει τη δημιουργία 26 Πάρκων Τσέπης, κάνουμε το επόμενο βήμα, μεταφέροντας αυτή την πρωτοβουλία στο σχολικό περιβάλλον. Με το πρόγραμμα «Πάρκα τσέπης στα σχολεία», επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην αναδιαμόρφωση σχολικών αυλών ώστε να γίνουν πιο λειτουργικές και ευχάριστες, πάντα μέσα από συνεργασίες με φορείς που γνωρίζουν τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινότητας».

O Αλέξης Γαληνός, Εκτελεστικός Διευθυντής στην «Οργάνωση Γη» δήλωσε:

«Στην Οργάνωση Γη εργαζόμαστε καθημερινά για την επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να ξεκινά αυτή η σχέση από τα παιδικά χρόνια. Η συνεργασία μας με την P&G στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν τη φύση μέσα στην ίδια τους την αυλή, μέσα από τον λαχανόκηπο και την υπαίθρια τάξη».