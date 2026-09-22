Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και κινείται προς τα ανατολικά, ενώ το δεύτερο αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα
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  • Η Ελλάδα πλήττεται από δύο κύματα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και το Ιόνιο.
  • Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη και μετακινείται ανατολικά, ενώ το δεύτερο αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και νότια παράκτια τμήματα από την Παρασκευή.
  • Την Τετάρτη η αστάθεια περιορίζεται στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, με ενίσχυση βοριά στο Αιγαίο που μειώνει τις βροχές σε νότια και ανατολικά.
  • Η θερμοκρασία πέφτει και δεν θα ξεπεράσει τους 24-26 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο βοριάς θα επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
  • Την Πέμπτη προβλέπεται βελτίωση του καιρού πριν από το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα διαρκέσει έως το Σαββατοκύριακο.
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Η Ελλάδα βιώνει φθινοπωρινές συνθήκες, καθώς δύο κύματα κακοκαιρίας προκαλούν σημαντικές μεταβολές στο σκηνικό του καιρού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα οργανωμένο ψυχρό μέτωπο φέρνει βροχές και καταιγίδες που σταδιακά επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και το Ιόνιο.

Η μέρα χαρακτηρίζεται από φθινοπωρινές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, με το ψύχος να κάνει αισθητή την παρουσία του κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο επικρατούν ήπιες συνθήκες και εκτεταμένη ηλιοφάνεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται τοπικά έντονες καταιγίδες. Το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο βρίσκονται στο επίκεντρο της αστάθειας, επηρεάζοντας περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας.

Την Τετάρτη, το άστατο σκηνικό περιορίζεται στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, ενώ ο βοριάς ενισχύεται σημαντικά στο Αιγαίο, περιορίζοντας τις βροχοπτώσεις κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα.

Την Πέμπτη αναμένεται βελτίωση του καιρού, όμως από την Παρασκευή ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και νότια παράκτια τμήματα, με βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως το Σαββατοκύριακο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο βοριάς θα συνεχίσει να επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και κινείται προς τα ανατολικά, ενώ το δεύτερο αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια από την Παρασκευή και μετά, επιβαρύνοντας κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα.

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