METLEN: Νέα επένδυση 25 εκατ. ευρώ στο ανακυκλωμένο αλουμίνιο

Snapshot Η METLEN επενδύει 25 εκατ. ευρώ στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. για την αναβάθμιση της αξιοποίησης ανακυκλωμένου αλουμινίου και την ενίσχυση της καθετοποίησης της παραγωγής.

Η επένδυση επιτρέπει την επεξεργασία πιο σύνθετων ροών scrap, συμπεριλαμβανομένου του post-consumer scrap, βελτιώνοντας την αξιοποίηση δευτερογενούς πρώτης ύλης.

Η συνεργασία μεταξύ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. και «Αλουμίνιον της Ελλάδος» δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύστημα με μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους.

Η χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα.

Η επένδυση συμβάλλει στην ευρωπαϊκή στρατηγική μείωσης εξάρτησης από εισαγωγές πρώτων υλών και στην αύξηση της παραγωγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή βιομηχανία επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενες πρώτες ύλες και να ενισχύσει την κυκλική οικονομία, η METLEN προχωρά σε νέα στρατηγική επένδυση ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενισχύοντας περαιτέρω την καθετοποίηση της δραστηριότητάς της στο αλουμίνιο.

Η επένδυση εντάσσεται στο Integrated Aluminium Value Chain του Κλάδου Μετάλλων και επικεντρώνεται στην αναβάθμιση της αξιοποίησης ανακυκλωμένου αλουμινίου. Με την εγκατάσταση σύγχρονου, υψηλά αυτοματοποιημένου εξοπλισμού διαλογής, επεξεργασίας και τήξης, η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. αποκτά τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μεγαλύτερους όγκους και πιο σύνθετες κατηγορίες scrap.

Για τη METLEN, το έργο δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση εκσυγχρονισμού. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής δημιουργίας αξίας, στον καλύτερο έλεγχο των πρώτων υλών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά όπου το κόστος ενέργειας, η ασφάλεια εφοδιασμού και η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Από το scrap στην προστιθέμενη αξία

Κεντρικό στοιχείο της επένδυσης είναι η δυνατότητα της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. να επεξεργάζεται περισσότερο σύνθετες ροές ανακυκλωμένου αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένου post-consumer scrap, δηλαδή υλικού που προέρχεται από προϊόντα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

Πρόκειται για μια κατηγορία scrap που απαιτεί υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας στη διαλογή και την επεξεργασία, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη αξιοποίηση δευτερογενούς πρώτης ύλης.

Η στρατηγική σημασία της επένδυσης βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο: η METLEN μπορεί να μετακινηθεί πιο κοντά στην πηγή προμήθειας του scrap, αποκτώντας πρόσβαση σε λιγότερο επεξεργασμένο υλικό και μεταφέροντας περισσότερα στάδια της αλυσίδας αξίας στο εσωτερικό του ομίλου.

Με άλλα λόγια, μεγαλύτερο μέρος της αξίας που μέχρι σήμερα δημιουργούνταν σε ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας μπορεί πλέον να παραμένει εντός του παραγωγικού οικοσυστήματος της εταιρείας.

Η συνέργεια με το «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

Καθοριστικό ρόλο στο νέο μοντέλο παίζει η σύνδεση της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. με το «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Η πρώτη λειτουργεί ως κόμβος συλλογής, διαλογής και προεπεξεργασίας ανακυκλωμένου μετάλλου, ενώ το «Αλουμίνιον της Ελλάδος» διαθέτει την παραγωγική κλίμακα και τη μεταλλουργική ευελιξία που απαιτούνται για την ενσωμάτωση πιο σύνθετων ροών scrap σε προϊόντα υψηλότερης αξίας.

Έτσι, οι δύο μονάδες —η μία με επίκεντρο το πρωτόχυτο αλουμίνιο και η άλλη το δευτερόχυτο— λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο παραγωγικό σύστημα.

Η καθετοποίηση αυτή προσφέρει στη METLEN μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση πρώτων υλών, καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων και δυνητικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ενέργεια, κόστος και βιωσιμότητα

Η οικονομική διάσταση της ανακύκλωσης αλουμινίου συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η παραγωγή ανακυκλωμένου αλουμινίου απαιτεί περίπου το 5% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή πρωτόχυτου μετάλλου. Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου το ενεργειακό κόστος παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η δυνατότητα μεγαλύτερης ενσωμάτωσης ανακυκλωμένου υλικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Παράλληλα, η επένδυση μειώνει την κατανάλωση φυσικών πόρων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας σε μια αγορά όπου οι απαιτήσεις για χαμηλότερες εκπομπές και πιο βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού αυξάνονται διαρκώς.

Το ευρωπαϊκό στοίχημα

Η νέα επένδυση της METLEN εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί μέσω πολιτικών όπως το Critical Raw Materials Act και το Clean Industrial Deal να διατηρήσει περισσότερες πρώτες ύλες και περισσότερη βιομηχανική αξία εντός ευρωπαϊκού εδάφους.

Το αλουμίνιο αποτελεί κρίσιμο μέταλλο για πλήθος κλάδων — από τις κατασκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία έως την ενέργεια και τις υποδομές. Η καλύτερη αξιοποίηση του scrap περιορίζει την εξάρτηση από εξωτερικές πηγές και ενισχύει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επένδυση στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το καθαρά εταιρικό επίπεδο. Συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια της Ευρώπης να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της και να δημιουργήσει πιο κλειστούς και αποδοτικούς κύκλους παραγωγής.

Παραγωγή άνω των 250.000 τόνων

Με την πλήρη ανάπτυξη του έργου, η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 250.000 τόνους.

Παράλληλα, η METLEN αναμένει βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και στις δύο παραγωγικές μονάδες, καθώς η αυξημένη αξιοποίηση ανακυκλωμένου μετάλλου μπορεί να περιορίσει το κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, να αυξήσει την ευελιξία παραγωγής και να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία.

Η επένδυση των 25 εκατ. ευρώ αποτυπώνει, τελικά, μια σαφή στρατηγική επιλογή: μεγαλύτερη καθετοποίηση, περισσότερη τεχνολογία, ισχυρότερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας και μεγαλύτερη αξιοποίηση του ανακυκλωμένου αλουμινίου.

Σε μια αγορά που μετασχηματίζεται υπό την πίεση της ενεργειακής μετάβασης, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της ανάγκης για πιο ανθεκτικές βιομηχανικές δομές, η METLEN επιχειρεί να τοποθετηθεί σε εκείνο το σημείο όπου η βιωσιμότητα συναντά την οικονομική αποδοτικότητα.