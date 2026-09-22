Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο στη Μανίσα – Αναφορές για τραυματίες

Snapshot Ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ έξω από το λύκειο Niyazi Üzmez Vocational and Technical High School στη Μανίσα της Τουρκίας.

Τουλάχιστον τέσσερις μαθητές φέρονται να έχουν τραυματιστεί, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και η περιοχή αποκλείστηκε για έρευνα.

Ο δράστης διέφυγε πεζός και η αστυνομία διεξάγει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (22/9) στην Τουρκία, μετά από ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Τουργκούτλου, στην επαρχία Μανίσα.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο ενημέρωσης NTV άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ στην περιοχή έξω από το σχολείο Niyazi Üzmez Vocational and Technical High School.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις μαθητές φέρεται να έχουν τραυματιστεί. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από επίσημη ανακοίνωση των τουρκικών Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για τις ανάγκες της έρευνας.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός μετά την επίθεση, αναζητείται από την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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