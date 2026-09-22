Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο στη Μανίσα – Αναφορές για τραυματίες

Επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε έξω από λύκειο στην επαρχία Μανίσα στην Τουρκία, το πρωί της Τρίτης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο στη Μανίσα – Αναφορές για τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ έξω από το λύκειο Niyazi Üzmez Vocational and Technical High School στη Μανίσα της Τουρκίας.
  • Τουλάχιστον τέσσερις μαθητές φέρονται να έχουν τραυματιστεί, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και η περιοχή αποκλείστηκε για έρευνα.
  • Ο δράστης διέφυγε πεζός και η αστυνομία διεξάγει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (22/9) στην Τουρκία, μετά από ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Τουργκούτλου, στην επαρχία Μανίσα.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο ενημέρωσης NTV άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ στην περιοχή έξω από το σχολείο Niyazi Üzmez Vocational and Technical High School.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις μαθητές φέρεται να έχουν τραυματιστεί. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από επίσημη ανακοίνωση των τουρκικών Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για τις ανάγκες της έρευνας.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός μετά την επίθεση, αναζητείται από την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:44ANNOUNCEMENTS

Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:42WHAT THE FACT

Η Αφροδίτη μπορεί να «κατάπιε» το δικό της φεγγάρι σε μια κοσμική κατάρρευση

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 22χρονος τραυματίστηκε στο αυτί καθώς προσπαθούσε να ανέβει σε βραχώδη ακτή

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά στο Τορόντο - Βραβείο στο «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη

10:34LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκαλύπτει τι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον αιφνιδιαστικό διορισμό του ως «πρεσβευτής του Χόλιγουντ»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης που άνοιξε πυρ έξω από σχολείο - Πληροφορίες για έναν νεκρό

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως τις 25 Σεπτεμβρίου - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

10:16ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργάνωσαν μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

10:07LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Αυτό είναι το πολυτελές κέντρο αποκατάστασης που πέθανε ο γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι τείνουν να τρώνε όσοι φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής

09:57LIFESTYLE

Η άγνωστη υπόσχεση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην πριγκίπισσα Νταϊάνα πριν πεθάνει

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Τέσσερις νεκροί από τον τυφώνα Ντουτζουάν - Πάνω από 45.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου» - Αντιφάσεις από τους εργαζόμενους

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, αλλά ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από Ανδρουλάκη και Τσίπρα

09:39LIFESTYLE

Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Κομιανός: Ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα - Νέες καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πάει τον Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη: «Ο γελοίος πόλεμος με τη Ρωσία πρέπει να τελειώσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ